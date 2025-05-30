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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Sani ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Sani ile telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. Bakan Fidan ayrıca, Hamas Siyasi Büro üyeleri ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 01:30 Güncelleme: 30.05.2025 - 01:30
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        Bakan Fidan, Sani ile telefonda görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle ayrı ayrı telefonda görüştü.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze ve Suriye konuları hakkında fikir alışverişi yapıldı.

        Fidan'ın, Hamas Siyasi Büro üyeleriyle yaptığı telefon görüşmesinde de Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çalışmalar ele alındı.

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