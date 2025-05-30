Bakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Sani ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. Bakan Fidan ayrıca, Hamas Siyasi Büro üyeleri ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı Giriş: 30.05.2025 - 01:30 Güncelleme: 30.05.2025 - 01:30 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL