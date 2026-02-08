Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Göktaş'tan çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin paylaşım

        Bakan Göktaş'tan çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin paylaşım

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin, "Çocuklarımızın geleceği için, küçük yaşlarda bu denli yoğun uyaranlara maruz kalmamaları için gelin hep birlikte dur diyelim." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 23:29 Güncelleme: 08.02.2026 - 23:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Göktaş'tan çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin paylaşım
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, NSosyal hesabından, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin video mesaj yayımladı.

        Videoda, çocukların sosyal medyada maruz kaldığı uyaranlara dikkati çekmek için saklambaç oyunundan bahseden Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızın her 8 saniyede bir ekranlarını kaydırdıklarını biliyor muydunuz? Sosyal medya ve oyunlarla tanıştıkları 'haz' ve 'hız' duygusu farkında olmadan onları daha sabırsız, çabuk sıkılan ve mutsuz bireylere dönüştürebiliyor. Artık her şeyin hemen olmasını istiyorlar. Oysa gerçek hayatta her 8 saniyede bir mutlu olamayız, her istediğimizi anında gerçekleştiremeyiz. Çocuklarımızın geleceği için, küçük yaşlarda bu denli yoğun uyaranlara maruz kalmamaları için gelin hep birlikte dur diyelim."

        ÖNERİLEN VİDEO

        "4 yolcu alabilirim" uyarısı çılgına çevirdi: Taksiciye saldırıp aracı tekmeledi

        Avcılar'da eğlence mekanı çıkışına çağrılan taksici, araca 5 kişi binmek isteyen alkollü yolcuları uyardı. "Yönetmeliğe aykırı 5 kişi alamam" diyen taksici, yolculardan inmelerini istedi. Duruma sinirlenen yolculardan bir tanesi taksi şoförünü önce darp etti daha sonra aracına zarar verdi. Yaşanan o...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        "Beşiktaş, Avrupa yolunda ciddi bir puan kaybı yaşadı!"
        "Beşiktaş, Avrupa yolunda ciddi bir puan kaybı yaşadı!"
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural