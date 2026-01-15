Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Bakan Güler Alman mevkidaşı Pistorius ile görüştü

        Bakan Güler Alman mevkidaşı Pistorius ile görüştü

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 01:47 Güncelleme: 15.01.2026 - 01:47
        Bakan Güler Alman mevkidaşı Pistorius ile görüştü
        Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Berlin'de bulunan Bakan Güler, Almanya Savunma Bakanı Pistorius ile buluştu.

        Yaşar Güler, Alman mevkidaşı tarafından askeri törenle karşılandı.

        Güler ve Pistorius, karşılama töreninin ardından Almanya Savunma Bakanlığında görüşme gerçekleştirdi.

