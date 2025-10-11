Habertürk
        Bakan Güler: Terör örgütleri koşulsuz şekilde silah bırakmalı

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütlerine yönelik kararlı mesajlar verdi. Güler, PKK ve iltisaklı tüm grupların alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermesi gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 11.10.2025 - 16:34 Güncelleme: 11.10.2025 - 16:39
        'Silahlar koşulsuz teslim edilmeli'
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaptığı açıklamada, “Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantılar bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir” ifadelerini kullandı.

        "MÜSAADE ETMEYEYECEĞİZ"

        Terörle mücadelede taviz verilmeyeceğini vurgulayan Güler, “Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, komşumuzda veya farklı adlar altında faaliyet göstermesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim” diye konuştu.

        #Yaşar Güler
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Haftanın Kitapları
        Kışın şifa deposu
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
