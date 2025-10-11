Bakan Güler: Terör örgütleri koşulsuz şekilde silah bırakmalı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaptığı açıklamada, “Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantılar bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir” ifadelerini kullandı.

"MÜSAADE ETMEYEYECEĞİZ"

Terörle mücadelede taviz verilmeyeceğini vurgulayan Güler, “Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, komşumuzda veya farklı adlar altında faaliyet göstermesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim” diye konuştu.