        Bakan Gürlek: Hukuk okuryazarlığına ilişkin eylem planı üzerinde çalışıyoruz | Son dakika haberleri

        Bakan Gürlek: Hukuk okuryazarlığına ilişkin eylem planı üzerinde çalışıyoruz

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adalet Bakanlığı olarak biz de hukuk okuryazarlığına ilişkin farkındalığı toplumun her kesimine yaymayı hedefleyen kapsamlı bir eylem planı üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 13:37 Güncelleme:
        Hukuk okuryazarlığı eylem planı yolda

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adalet Bakanlığı olarak hukuk okuryazarlığına ilişkin farkındalığı toplumun her kesimine yaymayı hedefleyen kapsamlı bir eylem planı üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, hak arama bilincinin güçlendirilmesi ve adalete erişimin yaygınlaştırılması amacıyla 2027 yılını, 'Uluslararası Hukuk Okuryazarlığı Yılı' ilan etmiştir. Adalet Bakanlığı olarak biz de hukuk okuryazarlığına ilişkin farkındalığı toplumun her kesimine yaymayı hedefleyen kapsamlı bir eylem planı üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, dijital teknolojilerin ulaştığı seviyeyi dikkate alarak yapay zekadan yararlanılmasını ve vatandaşlarımızın bu alandaki üstün yararının gözetilmesini önemsiyoruz. Elbette ki yapay zeka uygulamaları; savunma makamını temsil eden ve yargının 3 sacayağından biri olan avukatlık müessesine alternatif olarak değerlendirilemez. Amacımız; vatandaşlarımızın haklarını bilen, sorumluluklarının farkında olan ve adalete etkin şekilde erişebilen bireyler olarak güçlenmesini sağlamaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı adaletin yüzyılı kılma hedefiyle hukuk bilincini artırmaya yönelik adımlarımızı kararlılıkla hayata geçireceğiz" dedi.

