        Bakan Gürlek: Sumud anlaşma iddianamesinin kabulüyle yargılama başladı

        Bakan Gürlek: Sumud anlaşma iddianamesinin kabulüyle yargılama başladı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren Sumud filosuna yönelik İsrail saldırısına ilişkin iddianamenin kabul edilmesiyle yargılama sürecinin başladığını belirtti

        Giriş: 10.04.2026 - 20:54 Güncelleme:
        'Smud yargılaması başladı'

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Gazze’ye insani yardım götüren Sumud filosuna yönelik İsrail'in barbarca saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle önemli bir yargılama süreci başlamıştır. Görev yaptığım dönemde başlattığımız bu tarihi nitelikteki soruşturmanın yargılama aşamasına gelmesi, Türk adaletinin uluslararası hukuk temelinde ortaya koyduğu kararlı iradenin somut bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yalnızca diplomasi alanında değil, hukuk zemininde de zulme karşı duruşunu açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Hiç kimse, işlediği suçun ağırlığını makamının arkasına saklayamaz. Netanyahu ve beraberindeki katliam şebekesinin; sivillere yönelik planlı ve sistematik saldırıları, insanlığa karşı suçlar, soykırım, işkence ve yağma gibi ağır fiilleri de hukuk önünde mutlaka karşılık bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ve insanlığın ortak vicdanını yaralayan her eylemin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Adaletin tesisi için hukuk içinde, kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz.

