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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Bakan Kacır: Türkiye Ay'a yerli roketle gidecek - Teknoloji Haberleri

        Bakan Kacır: Türkiye Ay'a yerli roketle gidecek

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle Ay'a erişeceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:40 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:40
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        "Türkiye Ay'a yerli roketle gidecek"
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Yunus Emre Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı.

        Burada yaptığı konuşmada Kacır, milli teknoloji hamlesinin sahibi ve öznesi olan Türk gençlerinin kendilerini savunma sanayisi ve havacılıkta ispat ettiğini, dünyaya neleri başarabileceğini güçlü şekilde gösterdiğini dile getirdi.

        Geçmişte Türkiye'de havacılık konusunda önemli çalışmaların yürütüldüğünü fakat bunun kesintiye uğradığını belirten Kacır, Türkiye'nin ihtiyacı olan teknolojiyi kendi evlatlarıyla yerli ve milli olarak geliştirecek güçlü ve sağlam bir iradenin ortaya çıktığına işaret etti.

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        "UZAY TEKNOLOJİLERİNDE BAŞARILAR ELDE EDELİM"

        Bakan Kacır, şöyle konuştu: "Türkiye'nin öz evlatları, alın teriyle Bayraktar, Anka, Akıncı, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Kızılelma ve Kaan üretti, gökyüzüne Türk'ün imzasını attı. Bu isimlerini saydığımız, adeta Ergenekon destanından bu günlere gelen uçak ve helikopter isimleri, her biri yüksek teknoloji sistemi ve bu kadar farklı sistemi peşi sıra gökyüzüyle buluşturabilen dünyada ikinci bir ülke yok. Bizim gençlerimiz, önleri açıldığında, engelleri kaldırıldığında ne kadar büyük işler başarabiliyor. Bu inançla bizim her daim en büyük önceliğimiz sizin yanınızda olmak, önünüzü açmak, sizi engellemeye kalkanlara izin vermemek. Bu anlayışla TEKNOFEST'leri düzenliyoruz. Havacılıkta nasıl başarılı olduysak uzay teknolojilerinde benzer başarı elde edelim."

        Türkiye'nin uzayla ilgili ilk adımlarının Turgut Özal'ın ODTÜ yerleşkesinde kurdurduğu enstitüyle atıldığını dile getiren Kacır, 1980'lerde, 1990'lardaki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar nedeniyle bu yılların kaybedildiğini ifade etti.

        Kacır, Türkiye'nin, geliştirme sürecindeki Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesiyle dünyada haberleşme uydularını kendi imkanlarıyla geliştirebilen ve üretebilen 10 ülkeden biri olacağına işaret ederek, "Bu ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle Türkiye aya da erişecek" ifadelerini kullandı.

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