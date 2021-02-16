AA

Bakan Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rize-Artvin Havalimanı, dünyanın sayılı mühendislik örneklerinden birini Karadeniz'in üzerinde sergiliyor. 2,8 milyon metrekare deniz dolgusu üzerine inşa edilen, 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımızı yıl sonunda hizmete sunacağız. Çalışmalarını yüzde 70 oranında tamamladığımız Rize-Artvin Havalimanı, Karadeniz'in gelişen turizm ihtiyacını, güçlü altyapısı ile üst seviyeye taşıyacak. Güçlü altyapı, doğa ile uyumlu mühendislik." ifadelerini kullandı.

Rize-Artvin Havalimanında 31 bin 350 metrekarelik alanda terminal binası, 448 araç kapasiteli açık otopark, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 300 metre uzunlukta 120 metre genişlikte apron ve toplam 45 bin 200 metrekare kapalı alan bulunacak.