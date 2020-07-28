DHA

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram boyunca sizlere güvenli ve konforlu bir yolculuk sunmak için Kuzey Marmara Otoyolu´nun önemli bir bölümünü oluşturan Sevindikli-İzmit kavşakları arasındaki bölümünü geçici olarak hizmete açıyoruz. 28.07.2020 saat 23:59'dan, 01.08.2020´ye kadar Sevindikli Kavşağı-İzmit Doğu arası ve bağlantı yollarında trafik akışı yalnızca İstanbul Ankara yönünde; 02.08.2020 saat 00:00´dan, 05.08.2020 saat 23:59´a kadar ise Ankara İstanbul istikametinde sağlanacaktır" dedi.

— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) July 28, 2020