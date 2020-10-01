Bakan Koca: Bazı kişilerin tenkitleri leke aramaktan farksızdır

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, halkının sağlığı kadar, ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır" ifadelerini kullandı.