Bakan Koca bir kez daha uyardı

Bakan Koca bir kez daha uyardı 0:00 / 0:00

Dünya Aşı Haftası nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter hesabından mesaj yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının önemine bir kez daha vurgu yaptı.

Bakan Koca mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2022



Aşılar ve antibiyotikler insan ömrüne ORTALAMA 20 YIL ekledi. Dünya Aşı Haftası ve aşılarla kazandığımız başarılar kutlu olsun

AŞI HAFTASI: Nisan ayının son haftası 2015’ten beri hastalıklara karşı aşılamayı teşvik etmek için düzenlenen bir farkındalık haftası. Aşılanmanın dünyada her yıl, difteri, tetanos, boğmaca, kızamık kaynaklı tahminen 2 ila 3 Milyon ölümü önlediği, Covid-19’a karşı rolü biliniyor.

FIRTINA GEÇTİ AMA AŞI ÖNEMİNİ YİTİRMEDİ

Salgının başında umut bağladığımız aşının, Covid-19’un kontrol altına alınmasındaki rolünü gördük. Aşı tarihinin önceki zaferlerine benzer bir zafer yaşadık. Yerli aşımız Turkovac, risk grubundakiler başta olmak üzere hepimizin hizmetinde. FIRTINA GEÇTİ AMA AŞI ÖNEMİNİ YİTİRMEDİ.

HERKES İÇİN UZUN YAŞAM

Aşılanma, sağlığımıza karşı görevimizdir. Aşılanma, doğan her çocuğun doğal hakkıdır. Aşı, insan ömrünün uzamasında en etkili faktörlerden biridir. HERKES İÇİN UZUN BİR YAŞAM amacıyla aşı bilincini yaygınlaştıralım.