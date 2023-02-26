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Haberler Sağlık
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Bakan Koca'dan şebeke suyu ve tetanos aşısı açıklaması

Gaziantep'te konuşan Bakan Koca, "Gaziantep'te İslahiye ve Nurdağı'nda şebeke suyu kullanılmamalıdır." dedi.

Bakan Koca'dan şebeke suyu ve tetanos aşısı açıklaması
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İslahiye Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu, içme suyu olarak kullanılabilir." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Osmaniye'deki incelemelerinin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesine geldi. Burada sağlık hizmeti verilen çadırlarda ve sahra hastanelerinde incelemelerde bulunan Bakan Koca, daha sonra İslahiye ilçesine geldi. İslahiye Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak, son duruma ilişkin bilgiler alan Bakan Koca, ardından gazetecilere açıklama yaptı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2 bin 170, İslahiye'de bin 347 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Koca, "Gaziantep genelinde can kayıplarımız 3 bin 897'ye ulaştı. Osmaniye'de ise 993 hayat kaybettik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Deprem felaketinin 11 ilde 13,5 milyon insanı etkilediğini ifade eden Bakan Koca, afetin ardından devletin tüm kurumları ile seferber olduğuna dikkat çekti.

Gaziantep'te sağlık kuruluşlarının depremzedelere sağlık hizmeti verdiğini anlatan Koca, sağlık hizmetinde boşluğa meydan vermemek amacıyla 2'si İslahiye'de, 1'i Oğuzeli'nde, 1'i Nurdağı'nda olmak üzere 4 sahra hastanesi kurulduğunu, ayrıca çadır kentlerde 16 acil müdahale ünitesi oluşturulduğunu kaydetti.

Gaziantep kent merkezinde bulunan Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin A ve B blokları ile Nurdağı Devlet Hastanesi'nin ağır olduğunu dile getiren Koca, "İl genelindeki diğer sağlık kurumu binalarından 6'sı ağır, 5'i orta, 169'u az hasarlı durumdadır. 54'ünde hasar yoktur" ifadelerini kullandı.

"627 ECZANE AKTİF OLARAK HİZMETTE"

Gaziantep'te 627 eczanenin aktif olarak hizmet verdiğini, afet bölgesinde 2 mobil eczane ile 2 sahra eczanesinin depremzedelere ilaç ve eczacılık hizmeti sunduğunu anlatan Koca, kentte 11 bin 490 personel ile sağlık hizmeti sunulduğunu vurgulayarak, "Depreme bağlı sebeplerle tedavi altına alınan Gaziantepli hastalarımızdan 25 bin 276'sı taburcu olmuştur. Depremzede 656 hastamızın tedavisi serviste, 96 hastamızın tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir. Afetin yaşandığı ilk günden bugüne, cerrahi müdahale yapılan Gaziantepli depremzede sayısı bin 994'tür. Gaziantep'te 340 bin 150 kişiye birinci basamak temel sağlık hizmetleri ulaşmış, toplamda ise 636 bin 940 kişiye sağlık hizmeti verilmiştir" diye konuştu.

"23 BİN 450 HASTANIN MUAYENE EDİLDİ"

24 mobil ekip ile Gaziantep'in 171 köyünde 23 bin 450 hastanın muayene edilerek, ilaçlarının verdiğini dile getiren Sağlık Bakanı Koca, köylerde uygulanan aşı dozu sayısının ise 30 bini aştığını söyledi. Afet nedeniyle hasar gören kentte su klorlama ve bakiye klor ölçümlerinin düzenli yapıldığına dikkat çeken Bakan Koca, İslahiye ve Nurdağı ilçeleri dışında kentte şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Salgın hastalık riskinin afet bölgesinde söz konusu olmadığını vurgulayan Bakan Koca, depremden etkilenen tüm kentlerde halk sağlığına yönelik tüm tedbirlerin uygulandığını, depremzedelerin de bu tedbirlere uyması gerektiğini belirtti.

"ALO 184'E DEPREMZEDELERE SAĞLIK HİZMETİ SUNUYOR"

Fahrettin Koca, "ALO 184 hattını arayan depremzede hastamız örneğin biten ilacı için veya tedavi için bize başvurabilir. Bir hastaneye sevkini isteyebilir. İhmal etmişse, Tetanos aşısının yapılmasını talep edebilir. Sürekli bakıma muhtaç hastası için destek alabilir. Tıbbi malzeme ve cihaz ihtiyacını karşılayabilir. ALO 184, diyaliz hastaları; kemoterapisi aksayan, aksama ihtimali olan tüm depremzede hastalar için başvuru numarasıdır. Deprem bölgesindeki hastalar için, tüm hastalarımız için ALO 184 Hattının başındayız. ALO 184 Hattına deprem sebebiyle son iki günde 7 bin 387 arama geldi. Taleplerin yüzde 12'sini ameliyat dâhil tedavi ihtiyacı, yüzde 5,5'ini ilaç ve aşı, yüzde 3'ünü tıbbi cihaz ve malzeme ihtiyacı oluşturdu. Aramaların yüzde 4'ü aksayan kemoterapi ile ilgili. Bunların neredeyse tamamını karşıladık. Sağlık alanı dışında kalan, yine ilgilendiğimiz talepler de var. ALO 184 Hattına en çok talepte bulunulan afetzede iller ise Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Adıyaman olmuştur" dedi.

BALCALI HASTANESİ, YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ'NDE HİZMET VERECEK

Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasının orta hasarlı olduğunu belirten Bakan Koca, "Hastalarımızın, bilim adamlarımızdan almakta olduğu sağlık hizmetinin devam etmesi için gerekeni yapıyoruz. Balcalı Üniversite Hastanesi'nin tadilatı bitene kadar Çukurova Üniversitemizin kadrosu Yüreğir Devlet Hastanesi'nde hizmete devam edecektir" ifadelerini kullandı.

11 İLDE 11 BİN BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Deprem felaketinin vurduğu 11 ilde son 20 gün içerisinde 11 bin bebeğin dünyaya geldiğine dikkat çeken Bakan Koca, "Yıkım ve ölüm, ağıt ve umut şehirlerinde; enkaz altında, doktor elinin uzandığı yaralı haberleri gibi şimdi de şifa bulan depremzede hasta sayıları ve hayatın şefkat çehresi diyeceğimiz haberler de var. Bu haberler bizi hayata yeniden bağlıyor.

Son 20 günde, 11 afet şehrimizde 11 binin üzerinde bebek doğdu. Yeni doğan her bebek, bize verilmiş birer umuttur. İnşa edeceğimiz yeni hayatın sağlamlığında, merhametinde ölçümüz onlardır" diye konuştu.

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