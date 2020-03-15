Bakan Koca: Umre'den dönen bir vatandaşımızın testi maalesef pozitif çıktı

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada Umreden dönen bir vatandaşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Umreden dönen vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

BAKAN KOCA: LÜTFEN ZİYARETÇİ SABUL ETMEYİN

"Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez."

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020

İLK VAKA SALI GECESİ AÇIKLANMIŞTI

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının virüsü Avrupa'dan alan bir kişide görüldüğü Salı gecesi açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sonraki 4 vakanın da ilk hastanın takibe alınan yakın çevresinden olduğunu belirtmişti.