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HaberlerGündemKoronavirüs gündemdeyken bugün Umre’den dönecek 21 bin kişi için ne önlem alındı?
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Koronavirüs gündemdeyken bugün Umreden dönecek 21 bin kişi için ne önlem alındı?

Dünya koronavirüsle (corona virüsü) mücadele ederken Türkiye de tespit edilen koronavirüs vakalarıyla teyakkuza geçti. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler her geçen gün genişlerken 80 milyon vatandaşın neredeyse tek gündemi koronavirüs! Koronavirüsle ilgili her gelişme merakla, yakından takip ediliyor. Tabi olası riskler de... Bugün Umreden dönen vatandaşlarımızdan birisinde koronavirüs tespit edildi. Peki 21 bin kişi için hangi önlemler alındı?

son dakika koronavirüs
Esra Boğazlıyan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Umre'den dönen vatandaşlarımızdan 1 kişide koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Şimdi gözler Suudi Arabistan'da Umre görevini yapıp yurda dönen 21 bin kişiye çevrildi. Bu vatandaşlarımız nasıl kontrol altında tutulacağı merak konusu..
14 gün kuralına uyup uymadıkları nasıl kontrol edilecek?

İşte bu soruları Sağlık Bakanlığı’na sordum. Bakanlık yetkililerinden şu yanıtları aldım...

 

KORONAVİRÜS BELİRTİSİ OLANLAR GELECEK Mİ?

‘Umrede bulunan vatandaşlarımız için sağlık personelinin olduğu boş uçaklar gönderilecek. Orada kontrolleri yapılacak. Ateş vs. gibi belirtiler gösterenler uçakta ayrı bölüme alınacak.

Yolculuk boyunca ateş kontrolleri sürecek. Hastalık belirtisi olanlar havaalanından sağlık kuruluşlarına götürülecek. Herhangi bir bulgu göstermeyenlere 14 gün boyunca evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri anlatılıp broşürler verilecek ve iletişim bilgileri alınacak.’

 

KORONAVİRÜS KARANTİNASI İNİSİYATİFLERİNDE

Yani herhangi bir belirti göstermeyenler için karantina kendi inisiyatiflerinde. Tabi en önemlisi de Umre’den dönenlere yapılan ziyaretler. Bakanlık yetkilileri ziyarete kesinlikle gidilmemesini de belirtiyor.

 

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