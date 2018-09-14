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Son dakika: Bakan Kurum'dan çiftçilere müjde

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, hazineye ait yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayacaklarını ve uygulamadan 218 bin çiftçinin faydalanacağını bildirdi

14.09.2018 - 10:37 | Güncelleme:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kameraların karşısına geçti ve canlı yayında ‘Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Çiftçilerimize Kiralanmasını Sağlayan Düzenleme’yi birlikte tanıttı.

UYGULAMADAN 218 BİN ÇİFTÇİ FAYDALANACAK

Düzenleme ile ilgili konuşan Bakan Kurum, hazineye ait yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayacaklarını ve uygulamadan 218 bin çiftçinin faydalanacağını söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

"10 günde bir kiralanma, satış bu işleri de sizlerle paylaşacağız. Çiftçilerimiz bizim için vatandaşımız ve çiftçilerimiz açısından önemli süreçte değişiklikler ve bu düzenlemeleri yapmak da bizim en önemli vazifelerimizden biri.”

1 MİLYON İNSANIMIZI ETKİLEYEN BİR PROJE

Bakan Pakdemirli ise şunları söyledi:

"Ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın bakanım bana bu projeden bahsettiği zaman destekleyeceğimizi kendisine söyledim.

Ve sıkı ve hızlı bir çalışmadan sonra bu çiftçiye alınmış inisiyatifin üzerine ne koyabiliriz dedik? Bizim de bazı katkılarımız oldu.

218 bin çiftçiyi bu etkiliyor. Aşağı yukarı 1 milyon insanımızı etkileyen bir proje bu. Tabi yeni hükümet sisteminin de bir getirisi olması gerekiyor. Burada hızlı koordinasyon bizim için çok çok önemli.

Bunlardan güzel örneklerden biri de sayın çevre bakanıyla birlikte olduğumuz bir proje.

Devlet vatandaşıyla malını mülkünü paylaşıyor. Sözleşmesiz kullanılan tarım arazileri kayıt altına alınmış olacak. Çiftçi kardeşlerimiz kira bedelini ödeyerek tarım arazilerini ekip biçecek
İsterse araziyi satın alabilecek

Bu düzenleme toplam arazilerin yüzde 5’ini kapsıyor. Bunu da kayıtlı olacak hale getirdik ve çiftçi kayıt sistemine bu vatandaşlarımız kayıt olacaklar. Peki bunun getirileri ne? Kullanıcılar arazinin verimini artıracak. Çiftçi bundan sonra isterse araziyi satın alabilecek. Suyuna, sulamasına, traktörüne, daha iyi tohumuna yatırımını yapacak. Ucuz kredi imkanlarından faydalanacak, tarım sigortalarından faydalanacak ve kayıt altına alınan araziler bundan böyle tarımsal desteklerden faydalanacak."

ECRİMİSİL BEDEL NEDİR?

Ecrimisil; Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın İdarece talep edilen tazminatına deniyor

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Yorumlar 3
  • Misafir 18 dakika önce
    benim babam cifci ve bitik
  • Misafir 21 dakika önce
    devlet malı deniz var olana denetim yok bunlara nasıl olacak
  • Misafir 26 dakika önce
    Hangi çiftçi? Sudanlı mı?
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