Bakan Kurum'dan Marmara Denizi uyarısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri'nde TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı düzenlendi.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve davetliler katıldı. Konsey toplantısında, denizlere dair ticaret ve koruma çalışmalarının konuşulduğunu belirtti.

"MAPA-ŞAMANDIRA PROJEMİZE BAŞLIYORUZ" Bakan Kurum, ”Deniz ticareti; tarihin bütün dönemlerinde ülkelerin geleceği için çok büyük önem arz etmiştir. Deniz yolları üzerinde hakimiyet kuran devletler, daima güçlü olmuştur. Türk milleti olarak; 1081 yılında Çaka Bey ile başlayan denizcilik tarihimiz, neredeyse 10 asırlık bir geçmişe sahiptir. Denizlerimizdeki güçlü geçmişimizi bugün aynı ruhla temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Denizlerimizin önümüzdeki 50 yılını, 100 yılını ilgilendiren adımlar atıyoruz. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde denizlerimizin korunması adına yenilikçi projeleri bir bir uyguluyoruz. Deniz alanlarında yürütülecek çalışmaların etkinliğini ve verimliliğini artırmak için Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Planı ve Deniz Saha Planlaması'nı hayata geçiriyoruz. Sıfır Atık Mavi Hareketiyle; Mavi Vatanımızın 50-100 yıllık temiz geleceğini garanti edeceğine inandığımız Mapa-Şamandıra Projemize başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

REKLAM "MARMARA DENİZİ’NE BİR LİTRE BİLE KİRLİ SU GİRMESİNE İZİN VEREMEYİZ" Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nde Avrupa'nın en kapsamlı çevre ve denizcilik projesinin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, “Tam da bu noktada, Marmara Denizi’ne kıyısı olan belediyelerimize çağrımızı yinelemekte fayda görüyorum. Bakın biz 22 maddeden oluşan Marmara Denizi Eylem Planımızı açıkladık. Ancak bu eylemlerin en önemli maddelerini belirlediğimiz ve belediyelerimiz tarafından yapılması gereken projelerin hala hayata geçirilmediğini, tek bir adım atılmadığını görüyoruz. Biliyorsunuz şu anda Marmara Denizi genelinde, deniz yüzeyinden 5 ila 25 metre arasında değişen derinliklerde müsilaj oluşumu tespit edildi. Bakanlık olarak 25 Aralık 2024’te tekrar harekete geçtik. Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu’nu Ankara’da topladık. Toplantıda yerine getirilmeyen 3 önemli maddeden biri olan ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin eksikliğini hocalarımız tekrar tekrar vurguladılar. Şu anda mevcut tesislerin ileri arıtmaya dönüşüm oranının maalesef sadece yüzde 0.7 ile sınırlı kaldığına dikkat çektiler."

22 MADDELİK MARMARA EYLEM PLANI "Buradan belediyelerimize diyoruz ki; lütfen, hep birlikte, ortak akılla imza altına aldığımız 22 Maddelik Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı’nı artık uygulayalım, millete verdiğimiz sözleri tutalım. Şu ana kadar belediyeler olarak üzerinize düşen görevleri tam olarak yapmadınız. Lütfen vakit çok geç olmadan milletimize ve doğamıza verdiğiniz sözleri yerine getirin. Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atık su arıtma tesislerini artık yapın. Yine söz verdiğiniz gibi, var olan tesislerin standartlarını artık yükseltin. Ben eylem planını açıklarken de ifade ettim. Buradan da ifade ediyorum; Marmara Denizi’ne bir litre bile kirli su girmesine izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Herkes, artık kendi sorumluluk alanına girmeyen, kendisini hiç ilgilendirmeyen devlet projeleriyle uğraşmayı bırakmalıdır. Herkes kendi işine odaklanmalıdır. Milleti farklı gündemlere yönlendirip, kendi sorumluluk alanını gizlemekten, gözlerden uzak tutmaktan vazgeçmeli; işlerini ertelememelidir. Siyaseten bu tarz gündemler peşinde koşarak kendinizi bir süre kurtarabilirsiniz ama söz verdiğiniz aksiyonları yapmazsanız Marmara’yı kaybederiz” diye konuştu.