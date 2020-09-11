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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ’da 8 bin konutu bu yılsonuna kadar tamamlıyoruz. Malatya’da da 2 bine yakın konut yılsonu itibariyle teslim edilmiş olacak. Etaplar halinde de en geç mayıs haziran ayına kadar 24 bin 500 konut Elazığ ve Malatya'da tamamlanıp, vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak" dedi.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçesinde depremzedeler için yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulundu. Şantiye sahasındaki incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Kurum, 3 gün önce Pütürge'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini anımsatarak, Pütürgelilere ve Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Kurum, Elazığ'ın ardından Malatya'ya geldiklerini yarında sel bölgesi Giresun'a gideceklerini ifade etti.

'HEM BÖLGESİ HEM DE TÜRKKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR İL'

24 Ocak'ta Sivrice merkezli depremden etkilenen illerin başında Elazığ ve Malatya'nın geldiğini kaydeden Kurum, "Pütürge, Doğanyol, Kale ve Battalgazi ilçelerimizin köylerinde yine Malatya merkezde kısmi olarak depremden etkilenen alanlar vardı. Hemen Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün bakanlıklarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, belediye başkanlarımız harekete geçtik ve Battalgazi'mizin torunlarına, merhum Turgut Özal'ın memleketi Malatya'mıza ki Malatya'mız sadece kendinden ibaret değil hem bölgesi için hem de Türkiye'miz için çok önemli bir il olmuştur. Her zaman buradan yetişen devlet adamları ülkemize çok ciddi katkılar sağlamıştır, hizmetler etmiştir. Bizimde Malatya'mıza bir vefa borcumu var. Bu vefa borcumuzu ödemek adına Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hemen depremden sonra bir taraftan hasar tespitlerini yaptık bir taraftan da kalıcı konutlarla ilgili çalışmalarımızı başlatmış olduk" dedi.

'BIR KISMI YIL SONUNA, KALANINI HAZİRAN AYINA KADAR TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ'

Bakan Kurum, 322 adet binanın yıkımının gerçekleştirildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplamda yaklaşık 6 bin bağımsız bölümü Malatya'da, 18 bin 500’ü de Elazığ'da olmak üzere 25 bin konutluk kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü projesi başlattık. Bu çerçevede konutlarımız kısmi olarak yıl sonuna kadar tamamlanmaya başlayacak. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle bir yıl içerisinde hızlı bir şekilde konutlarımızın inşasını gerçekleştiriyoruz. Konutlarımızın bir kısmı bu yıl sonuna kadar tamamlanacak, kalan kısmı da önümüzdeki yılın kalan mayıs haziran aylarına kadar tamamlanmak suretiyle 6 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız."

'PÜTÜRGE'DEKİ KONUTLARI EKİM İÇERİSİNDE TESLİM EDECEĞİZ'

Pütürge'de yerel mimariye uygun şekilde yapılan konutların bitme aşamasına geldiğini kaydeden Kurum, "İnşallah ekim ayı içerisinde Pütürge merkezdeki konutlarımızın teslimlerini yapıyor olacağız. Onun dışında köylerimizde hem kırsal kalkınma kapsamında hem de afetten zarar gören vatandaşlarımıza ev yapımı çerçevesinde tek katlı evlerimizin yapımı devam ediyor. Bu çerçevede yaklaşık bin 400 bağımsız bölümden oluşan Malatya merkezde ve köylerinde projelerimiz var. Yine 687 tanede ahırımız var. Vatandaşlarımızın talepleri halinde yine projelerimizi köy konutlarımızın da yapım sürecini başlatmış bulunuyoruz. Tabii bunun dışında yine belediyelerimizin ihtiyacı kapsamında İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ile birlikte belediyelerimizin yürüttüğü ve toplamda 521 milyon değerinde 42 tane altyapı projesi yürütüyoruz" diye konuştu.

'ALTYAPI PROBLEMLERİNİ DE ORTADAN KALDIRMIŞ OLACAĞIZ'

Yine belediyelere depremde hasar gören altyapılarının iyileştirilmesi kapsamında 26 milyon lira iyileştirme yapmak üzere hibede bulunduklarını kaydeden Bakan Kurum, "Bu çerçevede de tüm altyapı hasarlarımızı hızlı bir şekilde giderip, vatandaşımızın bu noktadaki eksiklilerini gidermiş olduk. Yine Malatya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte İller Bankası Genel Müdürlüğümüz 341 milyon lira değerinde bir altyapı projesi gerçekleştiriyor. Bu projelerin finansmanını da temin ettik. Büyükşehir belediyemizde yıl sonuna kadar ihaleleri yapmak suretiyle hem Malatya merkezinde hem de ilçelerinde altyapıya ilişkin tüm sorun ve problemleri de ortadan kaldırmış olacağız" şeklinde konuştu.

'MİLLET BAHÇEMİZİN YAPIMI TAMAMLANMAK ÜZERE'

Millet Bahçesi projelerine de değinen Bakan Kurum, "Malatya’da Doğanşehir ve Battalgazi de olmak üzere iki tane Millet Bahçesi projelendirdik. Malatya merkezdeki Millet Bahçemizin yapımı tamamlanmak üzere, yıl sonuna kadar açılışını gerçekleştireceğiz. Malatya'da yapmış olduğumuz yatırımların toplam tutarı yaklaşık 3 milyar TL'ye ulaşmış durumdadır. Bu anlamda Malatya'mızı, Elazığ'ımızı önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları, projeleri neyse valilerimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte hızlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

'DEPREMLE BİRLİKTE YAŞAMAYI ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ'

"Deprem bölgesinde, depremle birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız" diyen Kurum, şunları söyledi: "Bin yıldır bu topraklarda depremler meydana geliyor. Biz de depremlere hazır hale getirecek çalışmaları kararlı bir şekilde atacağız. Vatandaşlarımızın yaralarını söz verdiğimiz ve hızlı bir şekilde saracağız. İnşallah daha iyi ve güvenli şartlarda şehirlerimizi inşa ve ihya etmiş olacağız. Biz de vatandaşımıza karşı olan görevlerimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşamış olacağız."

Bakan Kurum, "Elazığ ve Malatya'daki 25 bin konut tam anlamıyla ne zaman teslim edilecek?" sorusuna karşılık şu cevabı verdi: "Elazığ'da 8 bin konutu bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Malatya'da da 2 bine yakın konut yıl sonu itibariyle teslim edilmiş olacak. Kalan konutlarımızın 4 bini Malatya'da, 10 bini de Elazığ'da önümüzdeki yılın altıncı ayına kadar bitecek. Toplamda 24 bin 500 konutun 10 binini yıl sonuna kadar teslim ediyor olacağız, etaplar halinde de en geç mayıs haziran ayına kadar 24 bin 500 konut Elazığ ve Malatya'da tamamlanıp, vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak."