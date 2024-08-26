Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, projeyle çarpık yapılaşmaya son verilerek, kentin tarihi dokusu gün yüzüne çıkarıldı. 1 milyar 229 milyon lira yatırım değeri olan projeyle kent merkezinden geçen ve kötü koku yayan derenin çevresindeki 50 bin metrekarelik alan da ıslah edildi.