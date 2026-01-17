Bakan Kurum: "Yüzyılın Konut Projesi ile Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut inşa ediyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceğini belirterek, Malatya'da 9 bin 659 konut için kura çekiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen ve 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Malatya'da yaklaşık 9 bin 659 hak sahibi için kura çekimi yapıldı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Karanlığın en koyu olduğu anlarda bile ümitsizliğe düşmedik. Devletimizle, milletimizle omuz omuza durduk, yaralarımızı birlikte sardık" dedi.

Depremin ardından yürütülen çalışmalara değinen Bakan Kurum, bu sürecin Türkiye tarihinin en büyük inşa seferberliğine dönüştüğünü belirtti. 27 Aralık'ta Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 455 bin 357 konutun teslim edildiğini belirten Kurum, saatte 23 günde 550 konut üretildiğini söyledi.

Malatya'da bugüne kadar 80 bin bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini aktaran Kurum, şehrin yeniden Doğu ile Batı arasındaki önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.