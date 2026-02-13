Canlı
        Bakan Memişoğlu: GÖKBEY helikopter ambulanslarımız 2026 sonunda görevde olacak | Sağlık Haberleri

        Bakan Memişoğlu: GÖKBEY helikopter ambulanslarımız 2026 sonunda görevde olacak

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2008 yılından itibaren hava ambulansımız ile 50 bin 684 vaka nakli gerçekleştirdik. 2026 yıl sonu itibarıyla yerli ve milli GÖKBEY helikopter ambulanslarımız da görev başında olacak" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 09:25 Güncelleme: 13.02.2026 - 09:25
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 2026 sonunda görevde olacak
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda sunum yaptı. Bakan Memişoğlu, sunumunda; sağlık hizmetlerinin son yıllardaki gelişim ve dönüşüm vizyonunu aktardı ve 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' kapsamında 'koruyan, geliştiren ve üreten' sağlık modeline ilişkin detaylar paylaştı.

        Bakan Memişoğlu, personel sayısını 21 yılda 4 katına çıkardıklarını aktararak, "Nitelikli yatak sayımız; 2002’de 18 bin 943 iken yüzde 872 artışla 2025 yılında 184 bin 198 oldu. 67 ili yerinde değerlendirdik. Sahanın nabzını tutuyor, yöneticilerimizle istişare ediyoruz. 2025 yılında 5 milyon 363 bin 165 kanser taraması yaptık. 21 bin 863 kişinin hayatına dokunduk. 2025 yılında 21 milyon 659 bin 708 sağlıklı hayat merkezi başvurusu yapılmıştır. MHRS’de randevu bekleyen hasta sayısı 2024 yılının Temmuz ayında 3 milyon 964 bin 825 iken yüzde 86 azalış göstererek 558 bin 768’e düşmüştür. Evde sağlığa kayıtlı hasta sayımız; 1 milyon 506 bin 941 olup, evde sağlık hizmeti kapsamında 2025 yılı 11 ayında 4 milyon 203 bin 466 ziyaret gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel sağlık tesislerine toplam 108 bin olağan, olağan dışı ve süre sonu denetimi, 1066 endikasyon ve tıbbi uygunluk denetimi yapıldı. 2 bin 410 uyarı cezası, 392 faaliyet durdurma cezası, 897 suç duyurusu, 2 bin 337 idari para cezası uygulandı" dedi.

        "E-NABIZ ÜZERİNDEN BAĞIŞ YAPAN VATANDAŞ SAYISI 49 BİN 214"

        Acil sağlık hizmetleri hakkında da bilgi veren Memişoğlu, "2008 yılından itibaren hava ambulansımız ile 50 bin 684 vaka nakli gerçekleştirdik. 2026 yıl sonu itibarıyla yerli ve milli GÖKBEY helikopter ambulanslarımız da görev başında olacak. EVS (Elektronik Vaka Sistemi) ile müdahale edilen vakalara ilişkin verileri gerçek zamanlı olarak dijital ortamda topluyor ve tüm vaka süreçlerini dijitalleştiriyoruz. Akıllı Bileklik ile olay yerinde kimliksiz hastaların kimliklendirilebilmesi ve çoklu yaralanmalarda hastaların tüm süreçlerinin takibini sağlıyoruz. Sağlıkta attığımız adımların hukuki alt yapısını oluşturduk. 98 adet düzenleme yaptık. E-nabız üzerinden bağış yapan vatandaşlarımızın sayısı 49 bin 214 oldu. 2025 yılında 34 adet sağlık tesisinin inşaatı tamamlandı. 69 sağlık tesisimizi yıl sonuna kadar tamamlayacağız. 1941 Adet Ar-Ge ve Ür-Ge Projesini destekliyoruz. 'Üreten sağlık' projeleri kapsamında geliştirilmeye devam edilen 49 adet stratejik ürün bulunmaktadır" diye konuştu.

        "YENİ İLAÇ FİYATLANDIRMA MODELİNİ UYGULAMAYA ALACAĞIZ"

        Bakan Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin de "Aile hekimliğini ve temel sağlık hizmetlerini güçlendirerek, koruyucu sağlık hizmetlerini sağlık sistemimizin merkezinde tutmaya devam edeceğiz. Hareketli yaşamı teşvik eden, aşırı kilo ve sağlıksız beslenmeyle mücadeleyi güçlendiren politikaları yaygınlaştıracağız. Tütün kullanımı ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik yeni uygulamalara başlayacağız. Tıbbi zorunluluk dışında yapılan sezaryen oranlarını düşürmek için Normal Doğum Eylem Planı'nın 2'nci aşamasına geçeceğiz. Sağlıklı hayat merkezlerimizde 'Bebek-Çocuk-Genç Akademileri' ile sağlık okuryazarlığını artırmak için eğitimler vereceğiz. Kanser tarama ve teşhis süreçlerinin uçtan uca izlenebilmesi için teknik altyapımızı daha da güçlendireceğiz. Hasta ve çalışan haklarını daha kapsamlı koruyan mevzuat düzenlemelerini hayata geçirip güçlü bir sağlık iletişimi seferberliği başlatacağız. Palyatif bakım merkezleri, evde sağlık hizmeti ve aile hekimliği birimlerini entegre ederek; bu hizmetleri uzaktan sağlık hizmeti desteği ile beraber sunacağız. Kamu hastanelerimiz başta olmak üzere, tüm sağlık tesislerimizde kurumsal kimliği güçlendireceğiz. Yeni ilaç fiyatlandırma modelini uygulamaya alacak ve geri ödeme yöntemlerini revize edeceğiz" dedi.

        "AMACIMIZ, HASTALIKLAR ORTAYA ÇIKMADAN VATANDAŞIMIZI KORUMAK"

        Bakan Memişoğlu, 'HealthTürkiye' portalını geliştireceklerini ifade ederek, "Ayrıca USHAŞ’ın (Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.) sağlık turizmindeki uygulayıcı rolüyle beraber düzenleyici yönünü de güçlendireceğiz. Kamu hastanelerimizde sağlık turizminin kapasitesini artıracağız. Turistik yatak kapasitemizi ve termal kaynaklarımızı modern rehabilitasyon ve sağlıklı yaşam programlarıyla bütünleştirerek uluslararası sağlık turizmi kapasitesini artıracağız. Sağlık Bakanlığı olarak amacımız; hastalıklar ortaya çıkmadan vatandaşımızı koruyan, ihtiyaç duyulduğunda kaliteli tedaviye en hızlı, en doğru şekilde erişim sağlayan, sağlık ürünlerini kendi üreten ve dünyaya da sunabilen bir sistem inşa etmektir" diye konuştu.

