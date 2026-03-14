        Haberler Sağlık Bakan Memişoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bu gönül işini omuz omuza yürüttüğüm tüm çalışma arkadaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız. Emeklerinize, sabrınıza ve kocaman yüreğinize sağlık" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Bakan Memişoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

        Bakan Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Hekimlik sadece bir meslek değil; bir ömrü şifaya, insana ve sevgiye adamaktır. Gündüzü geceye katmanın, uykusuz gecelerin sonunda bir hastamızın yüzündeki o huzurlu tebessümle gelen şifanın tarifi yoktur ama hepimiz biliriz... İşte bizim hikayemiz tam da 'öyle bir şey'. Bu gönül işini omuz omuza yürüttüğüm tüm çalışma arkadaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız. Emeklerinize, sabrınıza ve kocaman yüreğinize sağlık."

        Öte yandan, Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından da 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin video paylaşımı yapıldı.

        "Bu vatanın her köşesinde, bu milletin her anında siz vardınız. Dün de vardınız. Daima var olacaksınız. Sağlık sistemimizin göz bebeği hekimlerimize minnetle. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." notuyla paylaşılan videoda sağlık çalışanlarına yer verildi.

