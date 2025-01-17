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        Haberler Sağlık Enfeksiyon ve Salgın Bakan Memişoğlu'ndan "gribal enfeksiyon" açıklaması | Sağlık Haberleri

        Bakan Memişoğlu'ndan "gribal enfeksiyon" açıklaması

        Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Son zamanlarda üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz, gribal enfeksiyon sayımızın arttığı ifade ediliyor ama kamuoyu şunu bilsin ki önceki senelerimize göre bir farklılık yok" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 20:23 Güncelleme: 17.01.2025 - 20:23
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        Memişoğlu'ndan "gribal enfeksiyon" açıklaması
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        Van'a gelen Bakan Memişoğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, “Son zamanlarda üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz, gribal enfeksiyon sayımızın arttığı ifade ediliyor ama kamuoyu şunu bilsin ki önceki senelerimize göre bir farklılık yok."

        "Aynı şekilde, influenza ve rinovirüs ağırlıklı bir dönem yaşıyoruz, bu mevsimsel olan bir yükseliş. Geçen senelerden bir farkı olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Bu tür grip vakalarını aile hekimliklerine giderek, istirahat ederek ve toplu alanlara çıkmayarak daha erken ve daha az yaygın şekilde yönetebiliriz. Onun için toplumdan da bu hususlara dikkat etmesini istiyoruz” dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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