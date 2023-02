Bakan Murat Kurum: Gerekirse imar planlarında değişiklik yapacağız ve kat sayılarını düşüreceğiz

HABERTURK.COM / Ajanslar

AA'nın haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeni yerleşim yerleri için güvenli bölgeler tespit etmek amacıyla Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman’ın ardından bugün de Adana’da havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

Bakan Murat Kurum, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile birlikte ortak basın açıklaması düzenledi.

Bakan Kurum, deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde görmek ve yanı sıra yeni yerleşim yerleriyle ilgili çalışmaları yürütmek üzere Adana ve Osmaniye’ye birer ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

"332 BİN 947 BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞAN 84 BİN 726 BİNA YIKIK, ACİL YIKILACAK VE AĞIR HASARLI OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR"

Bakan Kurum, depremin etkilediği bölgelerde aynı anlayışla 7 gün 24 saat çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, “Bir taraftan hasar tespit, bir taraftan geçici barınma, bir taraftan kalıcı konutlarla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Şu an 7 bin 328 personelimizle 11 ilimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir ve bu kapsamda 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm ve 684 bin bina incelenmiştir. Bu kapsamda 332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Adana'mızda da 148 binada bin 602 bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir.” dedi.

Bakan Kurum, depremin 11 ilde 14 milyon vatandaşı doğrudan etkilediğini belirtirken, “Gerçekten şehirlerin yeni yerleşimlerine ilişkin hassas bir süreç yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı can ve mal güvenliğini teminat altına alacak bir çalışma yürütüyoruz. Nasıl daha önceki yapmış olduğumuz 1 milyon 180 bin TOKİ konutlarımız, dimdik ayaktaysa, bundan sonraki süreçte de olası depremlerde en doğru zemini, yeri seçecek çalışmaları yürütüyoruz. 20 yılda yaptığımız anlayışı burada da yeni yapacağımız TOKİ konutlarında, afet konutlarında Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğinde de aynı anlayışla yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

"DEPREM KONUTLARININ YERLERİNİ 11 İLİMİZDE MART AYI İTİBARİYLE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ VE EN DOĞRU YERLEŞİM ALANLARINI SEÇMEYE GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Mart ayı başı itibariyle deprem konutlarının yerlerini 11 ilde eş zamanlı gerçekleştireceklerini belirten Bakan Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Etap etap Bakanlığımız, TOKİ’mizin inşaat koordinasyonunda tüm bilimlerimizle Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle, Emlak Konutumuzla, tüm birimlerimizle birlikte 11 ilimizde olacağız. Ve 11 ilimizde eş zamanlı inşaat sürecini, hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip yürütüyor olacağız. Bu 10 ilimizde de şehirlerimizin büyük dönüşüm sürecini de inşallah başlatmış oluyoruz. Bu çalışmalarımızı bir kez daha ifade etmek gerekirse, en doğru zemini seçmeye çalışıyoruz. Zeminde detaylı zemin etüt raporları hazırlamak, mikro bölgeleme çalışmaları yapmak, buradaki Jeofizik uzmanlarının incelemesi sonucunda daha önceki konutlarımızda nasıl hareket ettiysek, burada da aynı hassasiyetle hareket ediyoruz ve en doğru yerleşim alanlarını seçmeye gayret gösteriyoruz.”

"ORTA HASARLI BİNALARDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZI DA AÇTA-AÇIKTA BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, bu kapsamda Adana’da da ilk etapta ağır olmak üzere orta hasarlı olarak tespit edilen konutlara ilişkin de vatandaşların dönüşüm sürecine katkı sağlayacak çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bakan Kurum, “Orta hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızı da açta-açıkta bırakmayacağız. Burada orta hasarlı binalarda vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda devletimiz yine her türlü desteği bu kardeşlerimize, vatandaşlarımıza verecektir. Gerek planlama, gerek bu noktada kamulaştırmaya, gerekse finans desteği anlamında her türlü desteği de daha önceki depremlerde olduğu gibi Adana'mızda da vereceğimizi ifade ediyorum.” dedi.

"ÇUKUROVA'YA, SEYHAN'A İLÇE MERKEZİNE EN YAKIN, EN DEĞERLİ, EN KIYMATLİ YERİ AFETZEDE VATANDAŞLARIMIZA KONUT YAPIMI İÇİN KULLANACAĞIZ"

Bakan Murat Kurum, Adana'da ağır hasar gören konutların yeni yapılacak yerlerine ilişkin planlamayı istişare ettiklerini belirtirken, “Bilhassa merkezdeki Çukurova, Seyhan ilçelerimiz, yine bu manada burada hasar görmüş ağır hasarlı konutların yeni yapılacak yerlerine ilişkin planlamayı Çukurova'daki Şambayadı bölgesini burada istişare ettik. Zemin etütlerini yapacağız ve Çukurova'ya, Seyhan'a, yine ilçe merkezine en yakın, en değerli en kıymetli yeri afetzede vatandaşlarımıza konut yapımı için kullanacağız. Ceyhan'da konut yapımına ilişkin diğer çalışmaları sürdürüyoruz. İnşallah orada da en doğru yeri tespit etmek suretiyle afet konutlarımızın inşasına bir ay içerisinde başlayıp, en kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim edeceğiz,” diye konuştu.

Deprem nedeniyle tüm illerde enkaz kaldırma sürecini Valiliklerin koordinasyonu çerçevesinde büyük bir titizlikle yürüttüklerini kaydeden Bakan Kurum, “Gerek enkaz alanındaki yıkımlar, gerek enkazların döküm sahalarına taşınması ve buralardaki emniyetin sağlanması. Bundan sonraki süreçte vatandaşların taşınma sürecini de oluşturduğumuz koordinasyon merkezlerinde yürüteceğiz. Hasseden burada bir kez daha rica ediyorum. Ağır hasarlı binalardan, hasarlı binalardan eşya kesinlikle alınmaması, bu eşya alınma sürecine ilişkin Valilerimizin koordinasyonunda yürütülmesi süreci önemlidir. Ve burada hasarın durumunun tespitlerini, ağır hasarlı bina ama bu binadan eşya alınabilir mi, alınamaz mı tespitini yine Valimiz, hocalarımızla, bilim insanlarımızla birlikte yapacak. Ve burada eşya alınabilir kararına müteakip eşya taşınma sürecine izin verilecektir. Aksi takdirde ağır hasarlı hasar görmüş binalardan eşya alınmamasını buradan bir kez daha ifade ediyorum. Tekraren hem Adana'mıza, hem tüm Türkiye'mize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

"CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN BÜYÜK SEFERBERLİĞİ"



İHA'nın haberine göre daha sonra Osmaniye’ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, imar değişikliğine giderek, gerekirse kat sayısını düşüreceklerini ifade etti. Bakan Kurum, “11 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini gerçekleştireceğiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremin vurduğu Osmaniye’ye geldi. İl Jandarma Komutanlığında kurulan Afet Koordinasyon ve Kriz Merkezi’nde kurum yetkililerinden bilgi alan iki bakan ardından açıklamalarda bulundu. Depremin etkilediği 11 ilde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Şimdi hızlıca hasar tespitlerimizi, 7 bin 328 uzman personelimizle 11 ilimizin her noktasında, her yapıyı titizlikle inceleyerek sürdürüyoruz. Deprem bölgesindeki illerimizde toplam 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölümden oluşan 684 bin 778 binayı inceledik. 332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Osmaniye'mizde ise 3 bin 157 binada 11 bin 300 bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik” dedi.

"YENİ AFET KONUTLARIYLA BEREKETİN COĞRAFYASI YENİDEN AYAĞA KALKACAK"

Türkiye’nin her daim zorlukları aşan bir devlet olduğunu belirten Bakan Kurum, milletin ise zorluklara karşı asla yılmayan bir millet olduğunu vurguladı. Mart ayında 30 bin konutun temellerini atacaklarını ifade eden Bakan Kurum, “Biz bugüne kadar, milletimizin sağlığı ve mutluluğu için; TOKİ’miz eliyle, 1 milyon 180 bin depreme dayanıklı konut yapmış, 20 yılda 3.3 milyon konutu dönüştürmüş bir milletiz. 24 milyon insanımızı eski yapılardan kurtardık. Özel sektörümüzün yaptığı yüz binlerce konut ve etkin yapı denetim sistemimizle bu süreci kararlılıkla yürüttük. Şimdi aynı hassasiyetle 11 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konutu seferberliğini gerçekleştireceğiz. Her bir afetzede kardeşimize, yeni, güvenli, mutlu hayatının ilk anahtarını vereceğiz. İnşallah Mart ayında, 30 bin konutun temellerini atacağız. Bölgede sadece konut yapmayacağız. Bu dönüşümle birlikte şehirlerimizin geleceğini, 100 yılını planlayacak. Çevre düzenlemesiyle, parklarıyla, bahçeleriyle, camileriyle, okullarıyla, kültür, sanat, spor salonlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlarımıza yeni yaşam alanları sunacak ve bunu 1 sene içinde teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

"GEREKİRSE İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPACAĞIZ VE KAT SAYILARINI DÜŞÜRECEĞİZ"

İnşa sürecinde yeni ve eski yerleşim alanlarının depremsellik haritasını çıkarttıklarını ve detaylı zemin etütlerinin yapıldığını ifade eden Bakan Kurum, “Teknik olarak mikro-bölgeleme denilen çalışmayı yürütüyoruz. Biz bugüne kadar devlet olarak, TOKİ olarak yaptığımız tüm inşa faaliyetlerinde mikro-bölgelemeyi gerçekleştirdik. Bugün milyonlarca kardeşimiz bu güvenli alanlarda hayat sürüyor. Yine asrın felaketini yaşadığımız tüm illerimizde deprem sonrası yeni fay kırıkları oluştuğu için halihazırdaki mikro-bölgeleme etüt raporlarını baştan aşağı tekrar inceliyoruz. Tüm bu incelemelerin ardından çıkacak sonuçlara göre; gerekirse imar planlarında değişiklik yapacağız ve kat sayılarını düşüreceğiz, yapılaşma yoğunluğunu azaltacağız, yerleşime yasak alanları belirleyeceğiz. Evlerimizi inşa edene kadar hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Eşya, taşınma, kira yardımı gibi tüm yardımları yapacağız. Konteyner kentlerde kalmak isteyen vatandaşlarımız için de altyapı çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Maddi-manevi vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını devletimizin tüm imkanlarıyla karşılayacağız” şeklinde konuştu.

KİRİŞÇİ: 14 BİN 149 PERSONELİMİZ 12 GÜNDÜR CANHIRAŞ ÇALIŞMAKTADIR

Devlet Su İşleri ve Orman Genel Müdürlüğünü devreye soktuklarını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise, “4 bin 987 makine ve ekipmanı ve bunlarla beraber 14 bin 149 personelimiz 12 gündür sahada canhıraş çalışmaktadır. Amacımız buradaki insanların yaralarını bir nebzede olsa sarmak. 6 bin 364 yatak kapasitesine sahip misafirhanemizde depremzedelerimizi ağırlıyoruz. Onların her bir ihtiyacını karşılıyoruz tabi soğuk bir mevsim. Her yer Osmaniye gibi Adana gibi şanslı değil. Birçok ilimiz kışı çok ağır geçiriyor. 25 bin 608 ton odunu da ısınma maksatlı vatandaşlarımıza dağıtmış bulunmaktayız. 2 bin 433 adet hayvan çadırını da hayvanlarımızı da bu depremde zarar gördüğünü düşünerek kırsala dağıtmış bulunmaktayız. Et Süt Kurumu 3 bin 500 ton sütü vatandaşlarımızdan toplamış. 7 bin 668 ton yem vatandaşlarımıza dağıtılmış olup, bölgedeki üreticilerimize verilmiştir. Sokak hayvanlarımıza da 45.5 ton mamayı dağıttık. Böyle zamanlarda gıdanın ve gıda üreten işletmelerin kontrolü çok önemli. 269 görevli uzman personel ile 6 bin 776 gıda denetimi de bu vesile ile gerçekleştirilmiştir. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun gıda denetiminde bir zafiyet göstermemek için büyük bir çaba sarf ettik” dedi.

"TARIMSAL ÜRETİMİMİZİ AKSATMAMIZ GEREKİYOR"

Osmaniye’nin bir tarım kenti olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, tarımın aksaması halinde gıda sektörünün olumsuz etkilendiğini söyledi. Gıda noktasında bir eksiklik olmadığını söyleyen Bakan Kirişci, “Çok şükür ülke olarak gıda noktasında herhangi bir aksaklık yok. Bizim bütün derdimiz göç. Depremden kaynaklı yerinden mutsuz ve endişeli vatandaşlarımızı cesaretlendirici, örneğin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız binaların hasar tespit düzeylerini belirliyor. Vatandaşlarımız kendi takdirleridir ama amacımız bu binalara tekrar dönmeleri. Bizim de tarımsal üretimimizin aksamaması gerekiyor. Kırsalda bu nüfusu tutmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Her ne kadar 36 ahırda hasar oluşmuşsa da 15 büyükbaş, 91 küçükbaş hayvanın telef olduğunu biliyoruz. Bunun yanında 40 büyükbaş, 35 küçükbaş hayvan için de ilgili birimlerimiz gayret göstermiştir. 226 ton yemi bu ilimizin ilgili köylerinde hayvancılık faaliyeti gösteren işletme sahiplerine dağıtılmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin buradaki binası ağır hasar gördüğü halde kısa sürede giderilmiş ve hizmetlerine devam etmektedir. 71,5 milyon lira Şubat ayı sonuna kadar çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır” diye konuştu.



Depremzede bir kıza kendi kıyafetlerini gönderen bir kız çocuğu ile telefon görüşmesini anlatan Bakan Kirişci, “Dün Doğanşehir’deydik. Bolulu Defne isimli bir kızımız Doğanşehir’de kendi akranı olan bir kızımıza kendi eşyalarını hazırlayıp gönderiyor. Defne ile telefonda görüştük. ‘Ben başka ne yapabilirim diye düşündüm’ diyor. Adeta biz büyüklere de nasihat düzeyinde cümleler kuruyor. Ben bu yavrularımızı, geleceğimiz olan bu evlatlarımızı gördükçe geleceğe daha umutlu ve mutlu bakar hale geliyorum. Rabbim bir daha bu aziz millete bu tür felaketler, acılar yaşatmasın. Osmaniye’mize tekrar geçmiş olsun” dedi.