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Bakan Mustafa Varank'tan "iş adamı" yerine "iş insanı" önerisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğine (ASKON),"iş adamı" ibaresinin "iş insanı" olarak değiştirilmesi önerisinde bulundu

Mustafa Varank
AA

Varank, Kayseri'de bir otelde düzenlenen ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesinde, salondaki kadınların "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı.

Sanayi ve teknolojide daha fazla kadın girişimci olmasını istediklerini belirten Varank, "Sizlerin bakış açısı, titizliği ile öngörülerine bizim bakanlık olarak da sektörler olarak da ihtiyacımız var. Bakanlık olarak her türlü görüş ve fikrinize açığız. Bu manada ASKON’a da buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Adınızdaki 'iş adamları' vurgusunu belki 'iş insanları' olarak değiştirmenin vakti gelmiştir. Öyle bir çalışma bildiğim kadarıyla daha başlatmadınız." diye konuştu.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın zirvede yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Varank, şunları söyledi:

"Aklı selim ile dinlediğimizde aslında söylediklerine itiraz edebilecek bir nokta bulamıyoruz. Bu manada ben kamuoyunda KADEM'in sıklıkla yıpratıldığının altını çizmek istiyorum. Maalesef insanlarımız aklı selimle kulak vermedikleri için, kulaktan dolma bilgilerle birtakım çıkarımlara gidiyorlar. Ben bu manada da kendisinin konuşmasına çok teşekkür ediyorum. Kendisi, benim başkan yardımcım. Ben KADEM kurulduğundan beri ilk üyelerden bir tanesiyim. Yaptıkları çalışmalar için kendilerine çok teşekkür ediyorum."

 

 

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