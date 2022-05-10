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Haberler Emlak Bakan Nebati: Asla müsamaha göstermeyeceğiz
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Bakan Nebati'den konut fiyatlarındaki fahiş fiyatlarıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bazı internet sitelerinde konut fiyatlarının fahiş fiyatla satışa çıkıyor olmasıyla ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter'de görüşlerini paylaşan Bakan Nebati: "Kararlılıkla ifade etmek isterim ki fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı

Bakan Nebati: Asla müsamaha göstermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda duyurduğu Konut Finansmanı Projesi'yle ilgili fırsatçılara geçit verilmeyeceğini açıkladı.

"ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Bakan Nebati, "Kararlılıkla ifade etmek isterim ki fahiş fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz." paylaşımında bulundu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Nebati, şu ifadelere yer verdi:

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Konut Finansmanı Projesi'nin temel amacı uygun maliyetle ev sahibi olma avantajının yanı sıra vatandaşlarımızı konut fiyatlarındaki dalgalanmalardan korumaktır. Yine aynı şekilde, vatandaşlarımızın konut fiyatlarındaki artışlardan etkilenmemeleri için KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarına 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmaları kaydıyla belirli bir kaynak ayrılmıştır.

Tüm bu çabalara rağmen, bazı internet sitelerinde birtakım fırsatçıların serbest piyasa ilkesiyle asla bağdaşmayacak bir şekilde konut fiyatlarında gerçekleştirdiği "fahiş" artışları çok detaylı bir şekilde yakından takip ediyoruz. Kararlılıkla ifade etmek isterim ki Fahiş Fiyat artışlarına karşı var gücümüzle çalışarak devreye aldığımız uygulamalar üzerinden fırsatçılık yapmaya, vatandaşlarımızı mağdur etmeye kalkışanlar hakkında ilgili her adımı atacak, asla müsamaha göstermeyeceğiz.

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