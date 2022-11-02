Bakan Nebati'den KGF mesajı 0:00 / 0:00

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MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, küresel ekonominin bugün zorlu bir dönemeçten geçtiğini belirterek, Türkiye'nin ise tüm küresel sarsıntılara rağmen tehditleri fırsata çevirerek başarıyla ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımlarla güçlü, dengeli ve istikrarlı büyüme trendinin tüm küresel çalkantılara rağmen 2022 yılının ilk yarısında da devam ederek yüzde 7.5 büyüme sağlandığını hatırlatan Nebati, "8 çeyrektir pozitif büyüme kaydeden ekonomimizde makine ve teçhizat yatırımları da 11 çeyrekten bu yana kesintisiz artmaya devam ediyor. Bu durum, büyümemizin sağlıklı bir temel üzerine inşa edildiğini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Güçlü büyüme ivmesiyle toplam istihdam rakamlarını salgın öncesi seviyenin de üzerine çıkarmayı başardıklarını kaydeden Nebati, böylece 2022'nin ağustos ayı itibarıyla toplam istihdamın Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 31 milyon kişiye yükseldiğini aktardı.

'TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ GÜÇLÜ GÖRÜNÜM SÜRÜYOR'

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'nin son 22 ayda aylık ihracat rekorları kırdığını anımsatarak, Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerine rağmen turizm sektöründeki güçlü görünümün de sürdüğünü ve 2021 yılındaki 35 milyar dolarlık turizm geliri hedefinin 50 milyon ziyaretçiyle 44 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uygulanan politikalarla cari işlemler dengesini de kalıcı olarak iyileştirmenin öncelikli hedeflerden biri olduğuna işaret eden Nebati, "İlerleyen dönemde ihracat ve turizm gelirlerimizdeki artışın sürmesiyle birlikte Karadeniz doğal gazının da devreye alınması, elimizi önemli oranda güçlendirecektir" dedi.

'ENFLASYONLA MÜCADELE TEK HANEYE İNENE KADAR SÜRECEK'

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyon konusuna da değindi.

Olumsuz küresel gelişmelere ek olarak, özellikle geçen yıl döviz kurunda yaşanan gelişmelerin ve enflasyon beklentilerinin kötüleşmesinin, Türkiye'de enflasyonun yüksek seviyelere çıkmasında etkili olduğunu vurgulayan Nebati, "Yüksek enflasyonun sebep olduğu sorunların tümünün farkındayız. Enflasyonla mücadelemizi tek haneli rakamlara düşürene kadar sürdürmeye devam edeceğiz, bunda kesin kararlıyız. İlgili tüm kurumlarla yoğun koordinasyonumuzu sürdürüyor, enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak için adımlar atmaya devam ediyoruz" dedi.

Finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik atılan adımlar başta olmak üzere alınan tedbirler sayesinde küresel fiyatlarda yaşanacak normalleşme ve beklentilerdeki iyileşmenin de olumlu katkısıyla Türkiye'yi enflasyon sorunundan kalıcı olarak kurtaracaklarını aktaran Nebati, "Öte yandan, vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak hedefiyle ücret artışlarını enflasyonun üzerinde gerçekleştiriyor, kapsamlı destek paketlerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz" bilgilerini verdi.

Ekonomideki bu gelişmelerin, küresel düzeyde resesyon beklentilerine rağmen ekonomiye yönelik güvenin artmaya başlamasını sağladığını kaydeden Nebati, "Buna göre, mevsimsel düzeltilmiş Reel Kesim Güven Endeksi ekimde bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 102 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüketici Güven Endeksi, önceki aya göre 3,9 puan artarak 76,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ekonomik Güven Endeksi de bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 97,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kur Korumalı Mevduat'ın da katısıyla liradaki oynaklık azalmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

'KREDİLERDEKİ SORUNLAR GELİP GEÇİCİ'

Nureddin Nebati, kararlılıkla uygulanmasına devam edilen Türkiye Ekonomi Modeli'nin, ilerleyen dönemde Türkiye'ye olan mevcut ilginin daha da artacağını katıldığını tüm yurt dışı toplantılarda çok net gözlemlediğini ifade etti.

İş dünyasının finansmana erişimini desteklemek, yatırım ve ihracat olanaklarını geliştirmek amacıyla son dönemde selektif kredi politikalarıyla Hazine Destekli KGF paketlerini uygulamaya aldıklarını anımsatan Nebati, "Öte yandan, reel sektörümüzün finansman ihtiyacını karşılayan bankacılık sektörümüzün toplam kredi hacmi yılbaşına göre yüzde 41 artarak 6.9 trilyon liraya ulaşmıştır. Selektif kredi politikamızın bir sonucu olarak bugün ticari kredilerdeki artış oranının tüketici kredilerine göre daha yüksek seviyelerde olması da sevindiricidir" diye konuştu.

Nebati, MÜSİAD Başkanı Asmalı'nın açılış konuşmasında kredi konusundaki sorunları dile getirmesi üzerine de, "Kredilerdeki söylemlerinizi haklı ve doğru kabul ediyoruz. Dolayısıyla da gerek kredilerdeki ulaşım gerek kredilerdeki sürenin kısa olması bunlar gelip geçici. Yeni bir model, yeni bir iş anlayış ve selektif kredi politikamız önümüzdeki süreci çok daha kolay bir şekilde geçireceğimiz yol haritasını ortaya koyuyor. Gerek Bankalar Birliği'yle yaptığımız toplantılarda gerek finansal kuruluşlarla yaptığımız toplantılar ve iş birliğiyle bu alandaki sıkıntıların giderilmesi noktasında gerekli düzenlemeleri hızlı bir şekilde yaparak bizi taşıyan, yolumuzu çizen reel piyasanın önceliklerinin Türkiye önceliği olduğu noktasında hemfikir olduğumuzu da beyan etmek istiyorum" dedi.

'KGF HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR'

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, salgın ve savaş koşullarının ortaya çıkardığı zorlu şartlarda da esnaf ve sanatkarları asla yalnız bırakmadıklarını, yakın dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği üzere bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Bir süredir dile getirdikleri KGF hazırlıklarının da devam ettiğini aktaran Nebati, "Buradaki en önemli fark şu olacak, KGF'de özellikle A, B, C diye nitelendirilmiş olan firmalar içerisinde, paraya ihtiyacı olmayan ya da finansmana ulaşımda sıkıntı yaşamayan firmaları bir tarafa bırakıp asıl yatırım yapan, işletmesini büyütmek isteyen B ve C'deki, özellikle de kredi ulaşımında bilançolarındaki aksaklıkları finansal sektörün bakış açısıyla değil, devlet, kamu ve reel sektör bakış açısıyla destekleyecek ve bu kredilerin doğru yerlere kanalize olması için hazırlıklarımızı bitirecek şekle gelmiş durumdayız" dedi.

Yakın dönemde, vergi kanunlarında yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı teşvik edecek pek çok düzenlemeye de imza attıklarını bildiren Nebati, uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarıyla karşılıklı anlaşma usulünün etkin kullanılmasına ilişkin çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.