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Haberler İş-Yaşam Bakan Nebati'den vergi kaçakçılığı açıklaması
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Bakan Nebati haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla ilgili paylaşımda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, müfettişlerin incelemeleri sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle 4,5 milyar lirayı aşan tutarda vergi iade talebini reddederek geri aldıklarını belirterek, "Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi

Bakan Nebati'den vergi kaçakçılığı açıklaması
AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakanlığın vergi müfettişlerinin, terörün finansmanını önleme ve vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadesi almaya çalışanlarla mücadelede yoğun çaba göstermeye devam ettiğini bildiren Bakan Nebati, "Bu doğrultuda Bakanlığımızca yapılan analizler sonucunda talep ettiği veya aldığı vergi iadeleri riskli olduğu değerlendirilen mükellefler hakkında vergi incelemeleri yürütüyoruz" dedi.

Nebati, yürüttükleri vergi incelemeleri ve denetimlerde, masumiyet karinesini gözeterek, 85 milyon vatandaşın emanetinin bilincinde olarak, Hazinenin vergi kaybına neden olacak tüm vergi kaçakçılığı girişimleriyle mücadele edeceklerini vurguladı.

Vergi müfettişlerince son yıllarda yapılan vergi incelemeleri sonucunda, vergi kaçakçılığı nedeniyle, 4,5 milyar lirayı aşan tutarda vergi iade talebini reddederek geri aldıklarını belirten Nebati, "İlgililer hakkında 12 milyar lirayı aşan tutarda vergi ve ceza önerdik. Yapılan incelemeler sonucunda vergi kaçakçılığı nedeniyle ilgili kişiler hakkında 2 bin 916 adet vergi suçu raporu düzenleyerek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yaptığımız düzenlemeler ve teşviklerle yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı desteklemeye devam ederken, vergi kaçakçılığı yoluyla haksız vergi iadeleriyle kamuyu zarara uğratmaya çalışanlarla etkin mücadeleye yönelik vergi incelemeleri ve denetimlerine devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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