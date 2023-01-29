Sıfır engelli araçlarda üst limit artırıldı! 2023 ÖTV muafiyeti ne kadar olacak?

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Ekonomide yapısal bir dönüşüm yaşandığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nebati "Alın teriyle artırdığımız milli gelirimizin büyük kısmı artık, faize değil yatırıma harcanıyor" ifadelerini kullandı.

2002 yılında faiz harcamalarının milli gelire oranının yüzde 14,3 olduğu bilgisini paylaşan Bakan Nebati "Bu oran 2021 yılında yüzde 2,5’e geriledi. 2022 yılında ise yüzde 2,3’e kadar düşmesini bekliyoruz. 2002 yılında toplanan her 100 TL vergi gelirinin 85,7 TL’si faiz harcamalarında kullanılırken; 2021 yılında 15,5 TL’si ve 2022 yılında ise yalnızca 13,2 TL’si faiz ödemelerinde kullanıldı" açıklamasında buludu.

'TÜRKİYE BORÇLA DEĞİL ÜRETİMLE BÜYÜYOR'

2002 yılında her 100 TL’lik bütçe harcamasının 43,2 TL’sinin faiz ödemelerine gittiğini belirten Bakan Nebati şöyle devam etti:

"2021 yılında 11,3 TL’si, 2022 yılında ise yalnızca 10,6 TL’si faiz ödemelerinde kullanıldı. Türkiye borçla faizle değil yatırımla üretimle büyüyor."