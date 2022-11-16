Bakan Nebati: "G20 sürecini aktif bir şekilde yürüttük"

Kasko sigortası ile hangi riskler kapsamdadır?

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Endonezya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Bakanlığımız, G20 Şerpa ve Finans Hatları koordinatörü olarak ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde G20 sürecini aktif bir şekilde yürütmüştür.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizin yürüttüğü başarılı diplomasi trafiğine özverili çalışmalarıyla mühim katkılar sağlayan değerli mesai arkadaşlarıma, diğer Bakanlıklarımızda ve ilgili kurumlarda görevli tüm bürokratlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."