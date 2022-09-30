BAKAN NEBATİ NE DEDİ?

Açılış konuşmasını Nureddin Nebati’nin yaptığı ‘Ekonomik Dönüşüm Zirvesi ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’ne Prof. Charles Yuji Harioka, Prof. David B. Audretsch, Prof. Cheng Hsiao, Prof. Jonathan A. Batten, Prof. Douglas Cumming ve 12 ülkeden pek çok akademisyen, son dönemdeki iktisadi gelişmeler ile ilgili görüşlerini paylaşacak. Zirve kapsamında dört panel yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşmasında iktidarın Türkiye’yi derin bir ekonomik krize sürüklediği ‘ekonomi modelini’ anlattı. Nebati, daha önce ‘Biz Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar” sözleriyle açıkladığı modeli şu ifadeleri kullandı:

“Neo klasik ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heteredoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan; davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır.”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi”nde konuştu. Nebati'nin konuşma sırasında kullandığı kelimeler birçok kişi tarafından anlaşılmadı. Konuşması, sosyal medyada gündem oldu.

Neo klasik ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heteredoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan; davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır. Peki nedir neo klasik ekonomi?