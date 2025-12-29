Habertürk
        Bakan Osman Aşkın Bak'tan KYK bursu açıklaması! GSB ile 2025-2026 KYK bursu ne kadar olacak ve KYK burs ile kredilerine yüzde kaç zam gelecek?

        Bakan Osman Aşkın Bak'tan burs zammına ilişkin açıklama: 2025-2026 KYK bursu ne kadar olacak?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ücretlerine her yıl olduğu gibi ocak ayında yeniden belirlenecek. Ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak uygulanan KYK burs miktarının önümüzdeki yıl ne kadar olacağı merak konusu oldu. Bu bağlamda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK burs ödemelerine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Peki, "2025-2026 KYK bursu ne kadar olacak?" İşte 2025-2026 KYK burs zammına ilişkin tüm detaylar...

        Giriş: 29.12.2025 - 22:38 Güncelleme: 31.12.2025 - 01:08
        1

        KYK burs ve kredi zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri, üniversite öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. T.C. kimlik numarasının son rakmanına göre yatan burs ve öğrenim kredileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılmaktadır. Peki, "2025-2026 KYK bursu ne kadar olacak, KYK burs ve kredilerine yüzde kaç zam gelecek?" İşte KYK burs zammında son durum...

        2

        2026 KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

        KYK burs ve kredi zammına ilişkin açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Lisans öğrencilerine 3 bin lira veriyoruz, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine de 9 bin olmak üzere. Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah, öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz” ifadelerini kullandı.

        Buna göre; 2025-2026 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detayları haberturk.com üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak.

        Buna göre, T.C. kimlik numarasının sonu “0” ve “2” olan öğrenciler ödemelerini ilk gün alacak.

        Son hanesi “4” ve “6” olanlar ikinci gün ödemelerini alırken, “8” ile biten öğrenciler üçüncü gün burs/kredi ödemelerine erişebilecek.

        4

        KYK İLK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL ÇEKİLİR?

        KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacak. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecek.

        Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç kartınızı teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile şubelerden öğrenebilirsiniz.

        Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacak.

        5

        KYK BURSU NE KADAR 2025?

        2024-2025 eğitim öğretim yılında burs ve kredi ücretleri şu şekildeydi:

        Ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin TL,

        Yüksek lisans öğrencileri için 6 bin TL

        Doktora öğrencileri için 9 bin TL.

