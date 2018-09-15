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Bakan Pekcan'ın Arjantin temasları

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ticaret, üretim, gümrük ve yatırım politikalarını yeni sanayi devriminin getirdiği bakış açısıyla değiştirmeyi hedeflediğini belirterek, "Teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek ürünlerimizin toplam ihracatımız içindeki payının artırılması, Türkiye'nin ticaret stratejisinin temelini oluşturuyor." ifadesini kullandı.

15.09.2018 - 15:07 | Güncelleme: AA

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Pekcan, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Arjantin'deki temaslarının ikinci gününde küresel ticaretle ilgili önemli oturumlara katıldı.

Arjantin'in Mar del Plata şehrinde düzenlenen G20 toplantısı çerçevesinde "Gıda ve Tarımsal Küresel Değer Zincirleri ve Yatırım İmkanları" oturumunda konuşan Pekcan, G20 ülkelerinin tarımsal ürünlerde dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80'ini temsil ettiğine dikkati çekti.

Bu ülkelerin küresel gıda sisteminde çok önemli rol oynadığını belirten Pekcan, G20 ülkelerinin gündemine Arjantin'in girişimleriyle getirilen tarım-gıda ürünleri değer zincirleri yaklaşımının özellikle yatırım ve ticaret boyutunun tüm dünya için büyük önem arz ettiğini aktardı.

Pekcan, serbest ve açık uluslararası ticaret ve yatırım imkanlarının, tarım-gıda sektöründe katma değer yaratmada çok önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Ruhsar Pekcan, "Yeni Sanayi Devrimi'nin Ticarete ve Yatırıma Etkileri" başlıklı oturumda da tüm ekonomik unsurların rollerinin yeniden tanımlandığı sürecin, geleneksel üretim yaklaşımlarını kökten değiştirme potansiyeline sahip olduğuna dikkati çekti.

Dijital dönüşüm fırsatlarından yararlanmak için küresel bir ticaret sistemine sahip olunması gerektiğini bildiren Pekcan, "Türkiye, ticaret, üretim, gümrük ve yatırım politikalarını yeni sanayi devriminin getirdiği yeni bakış açısıyla değiştirmeyi hedefliyor. Teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek ürünlerimizin toplam ihracatımız içindeki payının artırılması, Türkiye'nin ticaret stratejisinin temelini oluşturuyor. Türkiye, yeni yatırımların ve ihracatta üst gelir gruplarını hedefleyen bir mantığın, teknolojik dönüşümü teşvik etmede büyük önem taşıdığının bilincindedir." görüşüne yer verdi.

"Uluslararası Ticaretteki Güncel Gelişmeler Üzerine G20 Diyaloğu" oturumuna da katılan Pekcan, ticaret ve yatırımlara yönelik yeni perspektifler, ticaret savaşları ve DTÖ sisteminin güncellenmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Pekcan, ayrıca Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Dr. Majid Bin Abdullah Al Kasabi, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Suresh Prabhu, Arjantin Dışişleri ve Din İşleri Bakanı Jorge Marcelo ve Almanya Ekonomi ve Enerji Bakan Yardımcısı Oliver Wittke ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Söz konusu görüşmelerde anılan ülkelerle ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için gelecek dönemde gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında görüşmeler yapan Pekcan, şunları kaydetti:

"İhracatımızda ve genel manada ticari ilişkilerimizde bizim için mesafeler hiçbir öneme sahip değil. Dünyanın dört bir köşesine ihraç ettikleri ürünlerle ülkemizi başarıyla temsil eden iş insanlarımızın hiçbir pazarda sorunla karşılaşmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhatap bakanlarla yaptığım görüşmelerde önümüzdeki dönemde beraber gerçekleştirebileceğimiz çalışmaları da değerlendirdik."

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