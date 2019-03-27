son dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatta çok büyük bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz, tüm işlemlerin elektronik yapıldığı kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz." dedi



Pekcan: "Kağıtsız gümrük uygulamasına geçiş kapsamında 154 belgeyi elektronik ortama taşıdık. Sistem 30 Nisan itibarıyla tüm gümrüklerde uygulanacak."



Ayrıntılar birazdan...