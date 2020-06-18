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Bakan Selçuk: Çocuklarımıza güveniyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta sonu LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, sınava girmeden önce sağlık tedbirlerini bir kez daha gözden geçirmelerini istedi

Bakan Selçuk
HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta sonu LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, sınava girmeden önce sağlık tedbirlerini bir kez daha gözden geçirmelerini istedi.

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