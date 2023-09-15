Bakan Şimşek: Bu yıl yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline gelecek - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Şimşek: Bu yıl yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline gelecek - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Şimşek: Bu yıl yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline gelecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek. Çünkü enflasyonla mücadele sadece para politikası üzerinden yürütülebilecek mücadele değil" dedi

Anadolu Ajansı Giriş: 15.09.2023 - 21:10 Güncelleme: 15.09.2023 - 21:11 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL