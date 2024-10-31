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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: "Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor" - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: "Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek x hesabından "Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 11:06 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:06
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        "Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından enflasyon beklentisi hakkında paylaşımda bulundu.

        Şimşek X hesabından, "Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor. Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek" dedi.

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