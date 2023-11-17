Bakan Şimşek: Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapacağız - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Şimşek: Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapacağız - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Şimşek: Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şimşek, "Uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkilerimizi daha da güçlendiriyoruz. Makro finansal istikrarı sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza güçlü bir destek var. Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.