Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin "Büyüme dengeli seyrediyor. Çıktı açığı dezenflasyonu destekliyor. 2026 yılında büyümenin daha olumlu olmasını bekliyoruz" dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Şimşek açıklamasında "Büyüme dengeli seyrediyor. Çıktı açığı dezenflasyonu destekliyor. Cari açık sürdürülebilir seviyede. Üretimi zayıf seyreden sektörlere yönelik desteklerimiz artarak devam edecek. 2026 yılında büyümenin daha olumlu olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
