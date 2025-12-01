Habertürk
Habertürk
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin "Büyüme dengeli seyrediyor. ⁠Çıktı açığı dezenflasyonu destekliyor. 2026 yılında büyümenin daha olumlu olmasını bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 11:28 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:28
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Bakan Şimşek açıklamasında "Büyüme dengeli seyrediyor. ⁠Çıktı açığı dezenflasyonu destekliyor. Cari açık sürdürülebilir seviyede. ⁠Üretimi zayıf seyreden sektörlere yönelik desteklerimiz artarak devam edecek. 2026 yılında büyümenin daha olumlu olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

