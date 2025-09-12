Habertürk
        Bakan Şimşek'ten cari denge yorumu

        Bakan Şimşek'ten cari denge yorumu

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Programımızla ortaya koyduğumuz yol haritası doğrultusunda cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek ve dış finansman kalitesini daha da artırmak için çalışıyoruz. Kapsamlı yapısal reform adımlarımızla verimlilik artışı ve teknoloji odaklı dönüşümü sağlayarak küresel rekabet gücümüzü artıracağız" dedi

        Giriş: 12.09.2025 - 13:49 Güncelleme: 12.09.2025 - 13:49
        Şimşek'ten cari denge yorumu
        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

        Bakan Şimşek, "Temmuzda cari denge 1,8 milyar dolar fazla verdi. Yıllık cari açık 18,8 milyar dolara geriledi" dedi.

        Dış finansman görünümü de olumlu seyrini sürdüğünü belirten Bakan Şimşek şunları kaydetti:

        "İlk 7 ayda reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 163 ve yüzde 227 seviyesinde gerçekleşti.

        Üçüncü çeyrekte daralan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirlerinin katkısıyla yıllık cari dengenin iyileşmesini bekliyoruz. 2025 yılında cari açığın GSYH’ye oranının yüzde 1,4 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz.

        Programımızla ortaya koyduğumuz yol haritası doğrultusunda cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek ve dış finansman kalitesini daha da artırmak için çalışıyoruz.

        Kapsamlı yapısal reform adımlarımızla verimlilik artışı ve teknoloji odaklı dönüşümü sağlayarak küresel rekabet gücümüzü artıracağız."

