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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 11:36 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:41
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        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enflasyon verilerini değerlendirdi.

        Bakan Şimşek, son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyonun yüzde 35,4 ile 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indiğini belirterek şunları söyledi:

        "Mal enflasyonu son üç buçuk yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 gerçekleşti. Enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle, hizmet enflasyonu da geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2’ye geriledi. Bu oran, 2022 yılı Haziran ayından sonra görülen en düşük seviyedir. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkânları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır."

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