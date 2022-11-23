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Haberler Gündem Bakan Soylu: Büyük hasar ve bina çökmesi söz konusu değil
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İçişleri Bakanı Soylu: Depremde büyük hasar ve bina çökmesi söz konusu değil

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Köylerdeki taramalar, özellikle Gölyaka ilçesindeki köylerdeki taramalar tamamlandı gibi ve birkaç ahır yıkıntısı dışında şu ana kadar gelmiş büyük bir ağır hasar ve bina çökmesi gibi ihbarlar söz konusu değil" ifadelerini kullandı

Bakan Soylu: Büyük hasar ve bina çökmesi söz konusu değil
Bakan Soylu: Büyük hasar ve bina çökmesi söz konusu değil
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AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Köylerdeki taramalar, özellikle Gölyaka ilçesindeki köylerdeki taramalar tamamlandı gibi ve birkaç ahır yıkıntısı dışında şu ana kadar gelmiş büyük bir ağır hasar ve bina çökmesi gibi ihbarlar söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, bazı televizyonların canlı yayınında Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tüm bölge valileri ile yaptıkları görüşmelerde ve 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlarda bir can kaybının söz konusu olmadığı bilgisinin bulunduğunu belirten Soylu, "İlk bilgi panik dolayısıyla yüksek atlama sonucu ağır yaralanmaydı. Düzce'de tedavi görüyor. Küçük yaralanmalar var eşya düşmesi sebebiyle. Panikten kaynaklanan birtakım yaralanmalar söz konusu ama onun dışında bir can kaybı yok." dedi.

Köylerdeki taramaların, özellikle de Gölyaka ilçesindeki köylerdeki taramaların tamamlandığını belirten Soylu, "Birkaç ahır yıkıntısı dışında şu ana kadar gelmiş büyük bir ağır hasar ve bina çökmesi gibi ihbarlar söz konusu değil. Ama bu taramalarımız devam ediyor, taramalar devam ettikçe de bilgilerimiz sürecek." açıklamasında bulundu.

Soylu, Gölyaka'daki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler ve elektrik kesintisi yaşandığını belirterek "Bunların büyük bölümü kontrollü bir şekilde yapıldı ve daha sonra peyderpey elektrik verilmeye devam edildi." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu bölgedeki son duruma ilişkin şöyle bilgi paylaştı:

"Şu anda ekipler olay yerine devam ediyor, yönlendirilmiş durumda. Özellikle AFAD birliklerimiz, Kızılay ve tüm birliklerimiz olay yerine yönlendirilmiş durumda. Şu anda dışarı çıkmış vatandaşlarımıza battaniye sevkiyatı devam ediyor. Bu açıdan hem valilerimiz, hem kaymakamlarımız, hem ilgili belediye başkanlarımız, muhtarlarımız herkese olay yerinde ve Allah'a şükür bir can kaybı söz konusu değil. Bu depremin olduğu dakikadan itibaren hem emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz, güvenlik ve asayiş açısından da tüm kontrollerini sahada devam ettirmektedirler. Bu açıdan da vatandaşlarımız evlerinden çıktı. Birtakım asayiş olayları olur mu, birtakım hırsızlık olayları olur mu diye endişe içerisinde olabilirler ama gerek bekçilerimiz, gerek polislerimiz, gerek jandarmalarımız şu anda sokaklarda asayiş açısından güvenlik tedbirlerini almış durumdalar."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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