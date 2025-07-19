Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bakan Tunç'tan adli tatil açıklaması | Son dakika haberleri

        Bakan Tunç'tan adli tatil açıklaması

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalet hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi için fedakarca görev yapan tüm yargı mensuplarına ve adalet teşkilatına üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 19:59 Güncelleme: 19.07.2025 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tunç'tan adli tatil açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın başlayacak adli tatilin 1 Eylül 2025 tarihine kadar süreceğini belirtti.

        Adli tatil süresince nöbetçi mahkeme ve savcılıkların görevlerini sürdüreceklerini ifade eden Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu 331. maddesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 103. maddesi ve İdari Yargılama Usulü Kanunu 62. maddesinde sayılan dava ve işlerin görülmeye devam edileceğini bildirdi.

        Tunç, adli tatile tabi olan işlerde kanunların tayin ettiği sürelerin bitiminin adli tatile rastlaması durumunda bu sürelerin adli tatilin bittiği günden itibaren Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca 1 hafta, İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca 7 gün, Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca 3 gün uzamış sayılacağını ifade etti.

        Bakan Tunç, şunları kaydetti:

        "Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında adalet hizmetlerimizin kesintisiz şekilde sürdürülmesi adına ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımıza üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Adli tatil dönemini değerlendirecek yargı mensuplarımıza ve personelimize, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir tatil diliyorum."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Şara'dan Süveyda açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Kasımpaşa'dan tatsız prova!
        Kasımpaşa'dan tatsız prova!
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Devrim'in tatili
        Devrim'in tatili
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Neden yandık
        Neden yandık
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi