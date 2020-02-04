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Bakan Turhan'dan İstanbul Havalimanı açıklaması

Ulaştıma Bakanı Turhan , "İstanbul Havalimanı ilk yılında garanti edilen yolcu sayısını geçti. Kamuya 22.4 milyon Euro'luk ek ödeme yapılacak" dedi

son dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin Ankara'da düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bakan Turhan, "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz" dedi.


İşte Bakan Turhan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- İstanbul Havalimanı il yılında garanti edilen yolcu sayısını geçti. Kamuya 22.4 milyon Euro'luk ek ödeme yapılacak

- Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz.

- Yollarımızdaki düzeni de dünya seviyesi standartlarına çıkarttık"

Sürecek...

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