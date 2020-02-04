Bakan Turhan'dan İstanbul Havalimanı açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin Ankara'da düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bakan Turhan, "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz" dedi.
İşte Bakan Turhan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;
- İstanbul Havalimanı il yılında garanti edilen yolcu sayısını geçti. Kamuya 22.4 milyon Euro'luk ek ödeme yapılacak
- Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz.
- Yollarımızdaki düzeni de dünya seviyesi standartlarına çıkarttık"
Sürecek...
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