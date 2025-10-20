Bakan Uraloğlu: 23 yılda yaptığımız çalışmalarla 298,4 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürleri Toplantısı’nda konuştu. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısını yapan, işleten ve yürüten bir Bakanlık olduklarını belirterek ‘gidemediğin yer senin değildir’ yaklaşımıyla Türkiye’nin dört bir yanına ulaşmaya çalıştıklarını vurguladı. “Bakanlığımızın yaptığı işler, Türkiye’nin kalkınma hamlesinin lokomotiflerinden biridir. Altyapı noktasında yaptığımız yatırımlar ülkemizin geleceğine adeta mühür vurmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“‘Durmak Yok Yola Devam’ Dedik ve Hamdolsun Bu Sözümüzde de Durduk”

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mensupları olarak bu gerçeğin farkında olduklarını ve milletin her bir ferdine, her bir bölgesine hizmet götürmenin sorumluluğunu omuzlarında taşıdıklarını söyledi. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bölge Müdürlüklerimiz de bu vizyonun sahada görünen yüzleridir. Bakanlığımızın politikalarını yerelde uygulayan, vatandaş memnuniyetini sağlayan ve ülkemizin her köşesine erişimi kolaylaştıran bir Bakanlığın ve kurumlarının temsilcileriyiz. Bizler 2002 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte aziz milletimize bir söz verdik; onun liderliğinde ‘durmak yok yola devam’ dedik ve bu sözümüzde de durduk.”

Uraloğlu, bugüne kadar Marmaray, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara, İzmir – İstanbul, Ankara-Niğde, Çanakkale-Malkara Otoyolları , Ordu-Giresun, Rize Artvin Havalimanları, Çamlıca Kulesi, Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale, Osmangazi, Kömürhan, Nissibi, Zarova Köprüleri, Filyos Limanı, Sabuncubeli ve Zigana Tünelleri gibi eserleri hayata geçirdiklerini kaydetti. Kent içi raylı sistemlerde de birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, birçok projede de çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Son 23 Yılda Toplam 298,4 Milyar Dolarlık Yatırım Bakan Uraloğlu, son 23 yılda toplam 298,4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek "Bu yatırımlarımız, ülkemize 1 trilyon 71 milyar dolarlık bir katkı sağladı ve yıllık ortalama 1 milyon kişiye istihdama vesile oldu." şeklinde konuştu. Bölünmüş yol ağını 6 bin 101 kilometreden 29 bin 926 kilometreye, otoyol ağını bin 714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkardıklarını belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken bugün 77 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlı. Demiryolu ağımızı 10 bin 948 kilometreden yaklaşık 14 bin kilometreye yükselttik. 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Yaklaşık 4 bin kilometre demiryolu hattında da yapım çalışmalarını yürütüyoruz. 2028'e gelmeden aşağı yukarı 17 bin 500 kilometre ağa sahip olacağız. Cumhurbaşkanımızın 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' vizyonuyla beraber çalışmalarımızı yürüttük. Öncelikle yapmamız gerekenleri yapmaya gayret ettik. Öncelikle ticari uçuşa açık 26 havalimanımız vardı, biz bunu 58'e çıkarttık. 50 ülkede sadece 60 noktaya uçabiliyorduk. Bugün 132 ülkede 355 ülkeye uçuyoruz. Denizcilikte dünyadaki 10 ülkeden bir tanesi olduk."

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Olarak Sadece Sözümüzde Durduk" Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderdiklerini şimdi ise 7A'nın planlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Geçtiğimiz günlerde 5G ihalesini de gerçekleştirdik. Teknolojinin bir üst sınıfının hem teknoloji hem hizmet anlamında ülkemize girmesine vesile olmuştur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler sadece sözümüzde durduk! Biz herkesi gideceği yere ulaştırmaya gayret ettik. Verdiğimiz sözleri tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz." dedi. 2053 hedeflerine de değinen Bakan Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunda 38 bin kilometreyi, demiryolu uzunluğunda ise 28 bin kilometreyi aşmayı hedeflediklerini ve bunun için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu ayrıca 'Net Sıfır Emisyon' hedefine ulaşmayı istediklerini de belirtti. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesiyle, 1,5 milyar insanın yaşadığı, 51,2 trilyon dolarlık gayrisafi yurtiçi hasılaya sahip bir coğrafyanın da merkezinde yer aldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Önemli bir geçiş noktasındayız. Doğu-Batı ve Kuzey-Güney aksındayız. Doğu-Batı noktasında Orta Koridor'un en önemli ülkelerinden biriyiz. Her geçen gün onu biraz daha güçlendirme noktasında gayret ediyoruz. Bir tarafta Kalkınma Yolu Koridoru bir taraftan da Zengezur Koridoru var. Buradaki çalışmalarımızı da yürütüyoruz. 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefimiz doğrultusunda yol almaya devam ediyoruz." diye konuştu.