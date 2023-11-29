Bakan Uraloğlu FSM Köprüsü'nde incelemelerde bulundu

Bakan Uraloğlu, bakım çalışması yapılan FSM Köprüsü'nde incelemelerde bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 120 personel ile 2023 yılında başladıkları çalışma kapsamında şu ana kadar 120 çift askı halatının 112 çiftinin değişim işlemini tamamladıklarını belirterek, "Kalan 8 çifti de en kısa sürede değiştirerek tüm çalışmalarımızı 2024 yılı başında tamamlamayı hedefliyoruz." dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakım çalışması süren FSM Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

FSM Köprüsü'nün günlük ortalama 240 bin araç ile dünyanın en yoğun trafiğini yaşayan İstanbul ulaşımının can damarlarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Hizmete açıldığı 1988 yılından bu yana askı halatlarını ilk kez değiştirerek köprümüzün çok daha güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet vermesini sağlayacağız. Nasıl ki biz insanlar büyüyor, yaşlanıyoruz, insan eliyle yapılan tüm yapılarda olduğu gibi köprüler de yaşlanıyor. Köprülerimizin sağlıklı bir şekilde hizmet vermelerine devam etmesi ve ömürlerini uzatmak için bakımlarını geciktirmeden belirli periyotlarda yapmamız gerekiyor. Köprü tabliyesinin bakımı, asfaltının yenilenmesi, bütün taşıcıyı aksamlarının gözden geçirilmesi ve taşıyıcı askı halatlarının değiştirilmesi gibi birçok farklı bakım türleri var. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz tüm yatırımlarımızda yapıların güvenliği açısından olası bir risk ile karşı karşıya kalmamak adına bakım çalışmalarının aksatılmamasına büyük özen gösteriyoruz."

REKLAM

Maalesef bu tür çalışmalar sırasında işin doğası gereği ekstradan trafik yoğunluğu oluşabildiğini anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Ama trafik yoğunluğu açısından vatandaşlarımıza en az sıkıntı oluşturacak şekilde gece çalışması tercih ederek, 00.00 ile 05.30 saatleri arasında sadece bir şerit daraltması yaparak çalışıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprümüzdeki halat değişimlerimizi doğrudan depreme karşı güçlendirme amacıyla yapmamakla birlikte elbette deprem durumunda da köprümüz eskisine göre çok daha güçlü ve dayanaklı olacak. 120 personel ile 2023 yılında başladığımız çalışmalar kapsamında şu ana kadar 120 çift askı halatının 112 çiftinin değişim işlemini tamamladık. Kalan 8 çifti de en kısa sürede değiştirerek tüm çalışmalarımızı 2024 yılı başında tamamlamayı hedefliyoruz."

"VATANDAŞLARIMIZIN UFAK AKSAMALAR İÇİN SABIR VE ANLAYIŞ GÖSTERMELERİNİ UMUYORUZ" AA'nın haberine göre; köprünün bakım ve onarımının ertelenmesi durumunda her geçen gün, her geçen ay ve her gecikilen senenin bedelinin çok daha ağır olacağına işaret eden Uraloğlu, kalıcı rahatlık için geçici sıkıntıların göze alınması gerektiğini dile getirdi. REKLAM Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "İstanbul trafiğindeki vatandaşlarımızın ufak aksamalar için sabır ve anlayış göstermelerini umuyoruz. Üstelik hamdolsun yıllar boyunca İstanbul'un Asya ve Avrupa'daki iki yakasını birleştiren sadece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü var iken, bugün, Avrasya Tüneli ve Marmaray ile İstanbul Boğazı’nın altından hem kara yolu hem de demir yolu geçişi tesis ettik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Boğazı'nın üstünde üçüncü bir köprü daha inşa ettik. Asya ile Avrupa'yı İstanbul Boğazı noktasında 3 dev projeyle yeniden bağladık. Böylece İstanbul Boğazı üzerindeki Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüleri üzerinden sağlanan 2 geçiş imkanını 3 yeni projeyle 5'e çıkardık. Bugün Marmaray'ı her gün ortalama 600 bin yolcu kullanıyor. Avrasya Tüneli'nden günde ortalama 65 bin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 148 bin araç geçiyor. Bu dev projelerin hayata geçmediğini ve bu geçişlerin sadece 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerine yöneldiğini, oluşacak trafik yoğunluğunu düşünün. Yani, aslında Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul'un tıkanabilecek damarlarını daha tıkanmadan açmış, baypas etmiş olduk." REKLAM

"80 YIL BOYUNCA YENİ BİR KABLO DEĞİŞİMİNE İHTİYAÇ KALMAYACAK" Bakan Uraloğlu, 2016 yılında Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılana kadar FSM Köprüsü'nün yoğun ağır taşıt trafiğine maruz kaldığını ve bu durumun askı halatlarının yorulma ömrünü kısalttığını anımsattı. Halat değişimlerinden sonra ağır tonajlı araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullandığı için 80 yıl boyunca yeni bir kablo değişimine ihtiyaç kalmayacağını bildiren Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu yatırımların hayata geçmesine çok karşı çıkan oldu ama bugün bu projelerin yapılmadığını düşündüğünüzde ortaya çıkacak yoğunluğu ve aksamaları hayal edebilirsiniz. Bizim siyasetimiz hep eser ve hizmet siyaseti olmuştur. Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında ülkemizin her karış toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Bu düşüncelerle köprümüzün bakım çalışmalarına başarıyla devam eden Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma ekiplerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum." Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuşmasının ardından işçilerin yanına geçerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.