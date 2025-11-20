Bakan Uraloğlu: Gebze'deki tünelde en ufak bir deformasyon yok

Bakan Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Ulaştırma alanında 300 milyar dolar yatırım yaptıklarını ve bu yatırımlarda Yap-İşlet-Devret, Kamu-Özel İşbirliği ve Kamu-Özel Ortaklığı modellerini kullandıklarını anlatan Uraloğlu, "Yap-İşlet-Devret projeleri aynı zamanda yapı ve finansman projeleridir. Bakanlığımızın Yap-İşlet-Devret projeleri yaklaşık 90 milyar liralık projelerdir. Bu projelerin yapıldığı tarihteki rakamı 51 milyar dolardır, bugün bu rakam 90 milyar dolardır. Biz 300 milyar doların yaklaşık üçte birini bu modellerle yaptırdık. Bu imkanı kullanmasaydık, Van-Hakkari yolundaki Güzeldere Tüneli'ni, Çamlık Viyadüğü'nü ve Honaz ve Zigana tünellerini, Ankara'daki Başkentray'ı, Marmaray'ı ve Avrasya Tüneli'ni yapamayacaktık. Burada emtia fiyatlarının artmış olması bu projelerde bizim doğru yatırım yapmış olduğumuzun da altını çizmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın haberine göre; İstanbul İzmir Otoyolu'nda 12 Organize Sanayi Bölgesi açıldığını ifade eden Uraloğlu, yaptıkları yatırımların sadece ulaşım projesi değil aynı zamanda bir gelişim projesi olduğunu söyledi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 155 bin, Avrasya Tüneli'nden 85 bin aracın geçtiğini bildiren Uraloğlu, "Yine Marmaray'dan günde 300 tren seferiyle yaklaşık 650-700 bin insanı taşıyoruz. Bunları yapmasaydık bırakın İstanbul'u, Türkiye kilitlenmiş olurdu." diye konuştu. Uraloğlu, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz'un gerçekleştirdiği ziyarette, "Yap-İşlet-Devret projeleri konusunda Türkiye modelinden faydalanmak istediklerini" söylediğini aktardı. İstanbul Havalimanı'ndan 1 milyar 650 milyon avro, yaklaşık 82,5 milyar lira alındığını anlatan Uraloğlu, "Ayrıca, Avrasya Tüneli'nden, garantileri sağladığı için son 3 yılda hazineye 250 milyon lira katkı almışız." dedi. "PROJE TAMAMEN SAĞLAM KAYADAN GEÇİYOR" Bakan Uraloğlu, Gebze'de çöken bina konusundaki eleştiri ve soruları yanıtlarken, adli soruşturmayı etkilememek için bu konuda sessiz kaldıklarını ve hiçbir şey saklama gayretinde olmadıklarını ifade etti. Olay sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın olay yerine gittiğini anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Ben de ilk günden itibaren olayı, Genel Müdür ve heyetimle takip ettim. Öncelikle tünelin kazı ve destekleme aşaması bizim için risk zamanıdır. Eğer bir deformasyon olacaksa o zaman olmasını bekleriz. 2 bin 229 binayı da yapım sürecinde birebir kontrol etmişiz. Bu binalarda önlem almamızı gerektiren bir deformasyon görmemişiz. Burada '71 binanın kamulaştırılmasıyla ilgili bir sürecin olduğu ve bunun ihmal edildiğinden' bahsediliyor. Projede gerek o binaların olduğu kesimde, gerekse istasyonda ciddi değişiklikler yapıldı ve proje tamamen sağlam kayadan geçiyor. Orada kırıcılarla geçilmiştir, kötü zemin yoktur. Dolayısıyla her şey bitmiş ve bugün orada maalesef 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir elim olay olmuştur. Tünelde en ufak bir deformasyon, bir çatlak ve su sızıntısı yok. Biz yüzlerce kilometre metro yaptık, bu anlamda da yeterince tecrübeye sahibiz. Hukuki süreç tamamlandıktan sonra yapmamız gereken bir şey varsa da onu sizlerle paylaşacağız ve bunun gereğini yapacağız."

"ONLAR DEVLETİN MALIDIR, İŞLETENLER SADECE İŞLETMECİDİR" Uçak biletlerinde tavan fiyat uygulamasını hayata geçirdiklerini ve bunun çok tartışıldığını belirten Uraloğlu, "Çukurova-Ankara uçuşlarının bu yılın ortalaması 1500 lira, Rize-Artvin'in İstanbul'dan uçuşu 2 bin 500 lira, Ankara'ya 2 bin lira, Ankara-Diyarbakır 1900 lira. Türkiye'de 2025 yılında bugüne kadar ortalama bilet fiyatı 2 bin 560 liradır." dedi. İletişim faturalarıyla ilgili soruyu yanıtlarken Uraloğlu, 5 gigabaytın 120 lira, 60 gigabaytın 350 lira olduğunu söyledi. Uraloğlu, internet hızlarında ve GSM kapsama alanında, 5G ihalesi ve Telekom'un imtiyaz hakkıyla bunları gündemden çıkarmış olacaklarını bildirdi. Otoyollarla ilgili şu anda varlık değerinin ortaya konulmasına yönelik çalışma yapıldığını anlatan Uraloğlu, özelleştirilmeye yönelik verilmiş bir karar olmadığını söyledi. Uraloğlu, mevcut otoyolların varlık değerini anlayıp bu konuda tasarrufları olacaksa konuşacaklarına işaret ederek, "Bu vesileyle, 2028 yılından itibaren Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil olmak üzere onların da devlete teslim edileceğini söylemek isterim. Onlar devletin malıdır, işletenler sadece işletmecidir." diye konuştu.

"Demir yolunda 2024'ten bu yana gelişme olmadığı" yönündeki eleştiriye işaret eden Uraloğlu, 4 bin kilometrelik demir yolunda çalışmaların devam ettiğini, gelecek yıldan itibaren 2028 yılına kadar demir yolu ağını yaklaşık 17 bin 500 kilometreye çıkarmış olacaklarını kaydetti. "BİZİM BÖYLE BİR YETKİMİZ DE YOK, İŞİN AÇIKÇASI NİYETİMİZ DE YOK" Bakan Uraloğlu, operatör açma-kapatma bedelinin GSM'ler için gündem olduğunu hatırlatarak, birincisinde bedel ödenmediğini ama ikincisi olduğunda bedel alındığını söyledi. Telefon görüşmelerinin mahkeme kararı dışında hiçbir şekilde dinlenemediğini aktaran Uraloğlu, "Bizim böyle bir yetkimiz de yok, işin açıkçası niyetimiz de yok." dedi. Uraloğlu, Google ve Turkcell'in, bir veri merkezi ihalesini açıklayacağını belirterek, "Biz de TÜRKSAT olarak bu noktada belli bir inisiyatif alacağız." diye konuştu. Yasal olmayan VPN programlarını tavsiye etmediklerini vurgulayan Uraloğlu, "Çünkü veri sızıntılarının olduğu yerlerdir. Lütfen kimse kullanmasın." ifadesini kullandı. "Denizcilik bakanlığı" kurulmasına yönelik soruları yanıtlayan Uraloğlu, "Denizcilik Bakanlığı' değil de 'Denizcilik Başkanlığı' kurulmasıyla ilgili bir çalışmamız var." diye konuştu.