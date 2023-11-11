Bakan Uraloğlu: Hayata geçirdiğimiz yeni yol, köprü ve tünel ile üretim, ticaret ve turizm faaliyetlerini canlandırdık - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Uraloğlu: Hayata geçirdiğimiz yeni yol, köprü ve tünel ile üretim, ticaret ve turizm faaliyetlerini canlandırdık - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Uraloğlu: Hayata geçirdiğimiz yeni yol, köprü ve tünel ile üretim, ticaret ve turizm faaliyetlerini canlandırdık Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hayata geçirilen her yeni yol, köprü ve tünel ile üretim, ticaret, kültür ve turizm faaliyetlerinin canlandığını, yeni istihdam alanlarının oluştuğunu söyledi

Uraloğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bursa'da Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı'nın Gürsu şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Demirtaş OSB Kavşağı'nın açılışına katılan Uraloğlu, programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı Vizyonu"nu rehber edinerek, yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları, ülkenin dört bir köşesinde atmaya devam ettiklerini söyledi.

Uraloğlu, yatırımların toplumsal refahın yükseltilmesinde önemli kilometre taşlarından biri olduğunun bilinciyle hareket ederek ülkeyi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

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"Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 29 bin 100 kilometrenin üstüne taşıdık. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Köprülerimizin uzunluğunu 311 kilometreden 763 kilometreye, tünellerimizin ise 50 kilometreden 724 kilometreye yükselttik. Hayata geçirdiğimiz her yeni yol, köprü ve tünel ile üretim, ticaret, kültür ve turizm faaliyetlerini canlandırdık, yeni istihdam alanlarının oluşmasına vesile olduk."

DEMİRTAŞ OSB KAVŞAĞI'YLA YILLIK 150 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Bakan Uraloğlu, 2002'den bu yana Bursa'nın ulaşım ve iletişim alt yapısına 111 milyar 622 milyon lira harcadıklarını belirterek, kentin bölünmüş yol uzunluğunu 195 kilometreden 603 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 148 kilometreden 781 kilometreye çıkardıklarını kaydetti.

Bursa'da bugün itibarıyla 12 milyar 537 milyon proje bedeliyle 19 kara yolu projesine devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, ayrıca Bursa ikinci çevre otoyolu proje çalışmalarını da sürdürdüklerini dile getirdi.

Uraloğlu, açılışı yapılan kavşağın Demirtaş OSB'nin yoğun araç sirkülasyonu ile bölgedeki yerel trafiğin otoyola katılımını sağlayacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bursa Çevre Otoyolu üzerinde yer alan Demirtaş OSB Kavşağı, Bursa Bağlantı Kavşağı'na 3 kilometre, Samanlı Kavşağı’na ise 6 kilometre mesafededir. Bölgenin güneyinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, kuzeyinde Doğalgaz Çevrim Santrali bulunuyor. Organize sanayi bölgesinin kuzeyinde ve otoyol ana gövdesi üzerinde bulunan mevcut üst geçit köprüsünü ilave kollar ile farklı seviyeli kavşağa dönüştürdük. Projemizle organize sanayi ve yerleşim bölgesinden otoyola doğrudan erişim imkanı sağlayarak, imar yollarında yaşanan yoğunluğu rahatlattık. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilen ürünlerin daha hızlı, güvenli ve kısa sürede ulaştırılmasını sağladık, zaman kayıplarının önüne geçtik. Böylece kavşağımız sayesinde zamandan 137 milyon lira, akaryakıttan 13 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 150 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 2 bin 550 ton azaltacağız."

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ANKARA-BURSA ARASI SEYAHAT KISALACAK

Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı'ndaki inşa çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Uraloğlu, "Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattımızı Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı inşa ediyoruz. 56 kilometre uzunluğundaki Bursa-Yenişehir kesimi, 95 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa ve 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli kesimleri olmak üzere 201 kilometrelik hatta altyapı ve üstyapı çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, proje kapsamında 7 istasyon, 21 kilometre uzunluğunda 18 tünel, 3,9 kilometrelik 28 demiryolu köprüsü, 3,7 kilometrelik 4 viyadük ve 66 alt geçit inşa edeceklerini belirterek, "Projemiz tamamlandığında hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakika olacak. Bu yıl sonu itibarıyla Osmaneli-Yenişehir kesiminde 14 bin metre uzunluğundaki 10 tünelin daha kazı çalışmalarını bitirmeyi hedefliyoruz. Viyadük, menfez, köprü, alt geçit ve üstgeçitler gibi sanat yapılarının yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz. Bu işlerimizin de ilerleme seviyesi yüzde 80'e ulaştı." diye konuştu.

"EN GÜZEL PROJE VE HİZMETLERİ SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bursa'da devam eden projelerden Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı'na da değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Projemiz sayesinde mevcutta işletmede olan Emek-Arabayatağı metro hattı, yapacağımız uzatma ile Mudanya Bulvarı'nı kat ederek YHT Gar ve nihayetinde Bursa Şehir Hastanesine ulaşacak. Saatte 88 kilometre tasarım hızı ile günlük 410 bin yolcuya hizmet verecektir. Hattımız tamamlanınca, Bursa'nın raylı sistem hat uzunluğu 39 kilometreden 44 kilometreye, istasyon sayısı ise 39'dan 43'e yükselecektir. Hattın en önemli iki durağı hızlı tren istasyonu ve hastane istasyonudur. Yapımına devam ettiğimiz Bursa-Yenişehir-Osmaneli YHT hattı ile metronun entegre edilmesi ile tüm Bursa'nın hızlı tren erişimi için rahat ve dakik bir seçenek sunulmuş olacaktır."

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Uraloğlu, hafif raylı sistem hattına depo sahası, iki yeni istasyon ve Görükle uzatmasını da dahil ettiklerini, temelinin yıl başında atıldığını anımsattı.

Üniversite-Görükle Hafif Raylı Sistem Hattı da tamamlanınca Bursa'nın raylı sistem uzunluğunun 44 kilometreden 47,5 kilometreye, istasyon sayısının da 43'ten 45'e çıkacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Projedeki genel ilerleme durumu yüzde 38. Kaba inşaat olarak ilk 1900 metre arası hat yapısı ve Mudanya İstasyonu betonarme imalatlarını tamamladık. Yine ilk 1250 metrede hat üst yapısı ve katener imalatları için çalışmalara devam ediyoruz. 2024 yılı sonunda tamamlanmasını hedeflediğimiz hattımız faaliyete geçtiğinde 2024-2050 yılları arasındaki 26 yıllık projeksiyonda, zaman ve akaryakıttan, önlenecek kazalardan, karayolu bakım ve işletmesi gibi kalemlerden tasarrufla toplam ekonomik kazancı 871 milyon dolar olacaktır. Her zaman azmimizle, enerjimizle, vatanımıza olan sevdamızla, millet aşkımızı en doğru biçimde sürdürecek Bursa'mıza ve Türkiye'mize en güzel proje ve hizmetleri sunmaya devam edeceğiz."

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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da köprülü kavşağın Bursa'ya hayırlı olmasını diledi.

"Güney Marmara'nın incisi" Bursa'nın her geçen gün daha da geliştiğini anlatan Demirtaş, "Bursa'nın ekonomik göstergelerini katlamak, ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve yollarda trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kara yollarımız ve büyükşehir belediyemiz önemli projelere imza atmaktadır. İnanıyorum ki bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz kavşak projemiz de tüm bu amaçlara hizmet edecektir. Proje önemli bir ihtiyacı giderirken aynı zamanda lojistik açıdan sanayi bölgemizde soluk aldıracaktır." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de Bursa'nın ülke ekonomisine ciddi değer kattığını belirterek, Bursa'nın hak ettiği yatırımları alması noktasında ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle önemli projelere imza attıklarını dile getirerek, Demirtaş OSB Kavşağı'nın bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kavşağın açılışı gerçekleştirildi. Uraloğlu, daha sonra günün anısına kavşak güzergahına zeytin fidanı dikti.

Açılışa, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve vatandaşlar katıldı.