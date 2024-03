Bakan Uraloğlu: Örümcek ağı gibi ördük

Çankırı'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şabanözü ilçesinde düzenlenen mitingde konuşma yaptı. Uraloğlu, "Benim işim Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Ülkemizin her tarafını bölünmüş yollarla ördük. Örümcek ağı gibi ördük. Her tarafta bölünmüş yolumuz var ama Çankırı’mıza baktığımız zaman bir taraftan Kastamonu'ya bölünmüş yolumuzu yaptık. Öbür taraftan Ankara'yı bitirdik, öbür taraftan Kırıkkale'ye sadece Delice'nin orada birkaç yüz metre heyelan kaldı, onu da bitirdik mi ora da bölünmüş yol olacak. Öbür taraftan buradan çıktık mı biz İstanbul'a kadar öbür taraftan Erzurum'a, Samsuna, Merzifon'a, Amasya'ya kadar her tarafı bölünmüş yollarla biz donattık. Şabanözü'ne ne lazım? Biz Karayolları Genel Müdürü olduğumuz dönemde de biliyoruz ama devamında da bize gerek milletvekillerimiz, gerek il başkanımız, belediye başkanımız hasılı Çankırı'nın bütün yöneticileri dediler ki, 'Arkadaş her tarafı bölünmüş yollarla bağladınız ama Şabanözü'nü Ankara'ya bağlayamadınız.' Ne yaptık, iki tane ihale yaptık. Bunu da bağlıyoruz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

