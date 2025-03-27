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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Vedat Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdam olanaklarımızı artırmak ve işsizlikle etkin mücadele için gayretle çalışıyoruz. İşsizlik oranı son 22 aydır tekli hanede seyretmeye devam ediyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:51 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:51
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        "İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz"
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Işıkhan, "İstihdam olanaklarımızı artırmak ve işsizlikle etkin mücadele için gayretle çalışıyoruz. İşsizlik oranı son 22 aydır tekli hanede seyretmeye devam ediyor. 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 0,2 puan, bir önceki yıla göre 202 bin kişi azalarak 0,4 puan gerileyen işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. İş gücü, 2025 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre 244 bin kişi azalarak 35 milyon 200 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. Ülkemizin dinamiklerini ve küresel gelişmeleri ele alarak ihtiyaçlarımız doğrultusunda politikalar geliştirmeyi ve işsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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