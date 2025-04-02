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        Haberler Gündem Bakanlar alışveriş yaptı

        Bakanlar alışveriş yaptı

        Esnafı ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da alışveriş yaptığı fotoğrafları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 18:14 Güncelleme: 02.04.2025 - 19:11
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        Bakanlar alışveriş yaptı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu değerlindirmede bulundu:

        Yerli ve milli ürünlerimize, esnaflarımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir. Milletimizle birlikte, 7’den 77’ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü vakit, Milli DestekVakti’dir.

        BAKAN URALOĞLU: ŞAŞIRMADIK

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, alışveriş yaptığı bir fotoğrafla birlikte şu mesajı paylaştı: "İsrail’i destekleyen markaların ürünlerine karşı boykota sağır olanlar millî marka ve ürünlerimize saldırıyor. Şaşırmadık… İnadına millî ve yerli her ürünü destekliyoruz."

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        BAKAN GÖKTAŞ: TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da alışveriş yaptığı fotoğraflarla birlikte "İşçinin, girişimcinin, üreticinin, Türkiye’nin yanındayız!" mesajını paylaştı.

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        #Ali Yerlikaya
        #Yerlikaya esnaf ziyareti
        #yerlikaya boykot
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