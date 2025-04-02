Bakanlar alışveriş yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu değerlindirmede bulundu:

Yerli ve milli ürünlerimize, esnaflarımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir. Milletimizle birlikte, 7’den 77’ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü vakit, Milli DestekVakti’dir.

Yerli ve milli ürünlerimize, esnaflarımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir.



Milletimizle birlikte, 7’den 77’ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın… pic.twitter.com/U3bJXBAvaF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2025

BAKAN URALOĞLU: ŞAŞIRMADIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, alışveriş yaptığı bir fotoğrafla birlikte şu mesajı paylaştı: "İsrail’i destekleyen markaların ürünlerine karşı boykota sağır olanlar millî marka ve ürünlerimize saldırıyor. Şaşırmadık… İnadına millî ve yerli her ürünü destekliyoruz."

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İsrail’i destekleyen markaların ürünlerine karşı boykota sağır olanlar millî marka ve ürünlerimize saldırıyor.



Şaşırmadık…



İnadına millî ve yerli her ürünü destekliyoruz. 🇹🇷#MilliDestekVakti pic.twitter.com/0Qe71QlQNk — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) April 2, 2025

BAKAN GÖKTAŞ: TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da alışveriş yaptığı fotoğraflarla birlikte "İşçinin, girişimcinin, üreticinin, Türkiye’nin yanındayız!" mesajını paylaştı.